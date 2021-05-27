القضاء على نمرين في حديقة حيوانات صينية بعد قتلهما حارسا

نمر سيبيري يمشي بمحاذاة قرية شمال شرق الصين، 23 أبريل 2021 (أ ف ب)

قضى حارس حديقة حيوانات حينما كان يطعم نمرين تم القضاء عليهما لاحقا بعد فرارهما من القفص في متنزه بوسط الصين.

وجاء في بيان لمديرية الغابات في منطقة شيتشوان بمقاطعة هينان وسط الصين: «جرح حارس صباح الثلاثاء في حادثة عض عندما كان يطعم نمرين ونقل في حالة طارئة إلى المستشفى حيث توفي رغم العناية التي قدمت له»، وفق «فرانس برس».

وأفلت النمران وهربا من قفصهما الحديدي. وبعد مطاردتهما للإمساك بهما، انتهى الأمر بالقضاء عليهما في حرم المتنزه المسمى وادي الطواويس في دانجيانغ.

استأجرت الحديقة النمرين من مدينة سوجو شرق الصين، بحسب مديرية الغابات. وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.

أثارت الحادثة تعاطفا لدى مستخدمي الإنترنت، مع انتقاد البعض لوجود متنزهات حيوانية.

وتشهد الصين حوادث متكررة لهروب حيوانات برية. ففي مطلع الشهر، عثر على ثلاثة فهود طليقة في مدينة هانغتشو جنوب غرب شنغهاي.

وأمسك باثنين من الحيوانات فيما رصد الثالث طليقا في المدينة ما أثار الذعر لدى السكان. ولم يعثر على هذا الفهد بعد.