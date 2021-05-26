إندونيسيا توقف 4 أشخاص سرقوا لقاحات مخصصة للسجناء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 02:55 مساء
عامل صحي يحقن جرعة لقاح ضد «كورونا» في مستشفى بمدينة باندا أتشيه الإندونيسية، 20 مايو 2021 (أ ف ب)

أعلنت السلطات الإندونيسية، الثلاثاء، القبض على أربعة أشخاص بتهمة سرقة لقاحات مخصصة للسجناء وبيعها للعامة.

وحصل المشتبه بهم على أكثر من ألف جرعة من لقاح شركة «سينوفاك» الصيني مخصصة للسجناء، وعرضوها على مشترين في العاصمة جاكرتا وفي مدينة ميدان بشمال سومطرة مقابل نحو 250 ألف روبية (17 دولارا) لكل منها، وفق «فرانس برس».

وقالت الشرطة إن الموقوفين الأربعة بينهم طبيب في سجن بميدان ومسؤول صحي محلي، قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا بموجب قانون مكافحة الفساد في إندونيسيا.

وأوضح المتحدث باسم شرطة شمال سومطرة هادي وحيودي أن «أحد المشتبه بهم جلب اللقاحات إلى جاكرتا حيث اكتشفنا أيضا بعض المواقع التي تقدم الخدمة».

وتضررت إندونيسيا بشدة من جائحة «كوفيد-19»، وهي بصدد تنفيذ برنامج تطعيم ضخم لسكانها البالغ عددهم نحو 270 مليون نسمة. ويحصل المواطنون على اللقاح مجانا.

لكن عشرات الملايين ما زالوا ينتظرون حصولهم على اللقاح، في ظل إعطاء السلطات الأولوية للإمدادات المحدودة للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك السجناء في السجون المكتظة في إندونيسيا.

ويعرف نظام السجون في البلاد بظروفه السيئة، وحذرت جماعات حقوقية من خطر تفشي فيروس «كورونا» بين السجناء في كل أنحاء الأرخبيل.

وتأتي الاعتقالات بعد فضيحة لقاح أخرى في شمال سومطرة هذا الشهر، تمثلت بإعلان الشرطة أنها ضبطت عاملين صحيين في مطار ميدان يعيدون استخدام أعواد قطنية مستعملة في اختبارات «كوفيد-19» من طريق غسلها وإعادة تغليفها.

وأشارت الشرطة إلى أن هذه الارتكابات قد تكون طاولت آلاف الركاب الذين خضعوا للاختبار في المطار.

وأعلنت إندونيسيا رسميا تسجيل أكثر من 1.7 مليون إصابة بفيروس «كورونا» ونحو 50 ألف حالة وفاة.

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