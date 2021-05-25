بيع بطيختين بنحو 25 ألف دولار في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 01:10 مساء
بائعة ترتب قطع بطيخ في مانيلا، 20 أبريل 2006 (أ ف ب)

بيعت بطيختان يابانيتان عاليتا الجودة في مزاد علني بسعر يقرب من 25 ألف دولار، أي 22 مرة أكثر من السنة الماضية في أوج أزمة فيروس «كورونا».

غير أن سعر 2.7 مليون يوان (24800 دولار) الذي حققته بطيختا يوباري في أول مزاد خلال الموسم، يبقى ضئيلا مقارنة مع أرقام قياسية أخرى سجلها هذا المنتج المحبب جدا.

وقال أحد المسؤولين عن سوق الجملة لوكالة «فرانس برس» إن «عودة الأسعار إلى الارتفاع هذا العام قد تؤشر إلى رغبة المشترين بتشجيع الناس من طريق تقديم عروض أعلى».

وفازت بالمزاد شركة محلية مصنعة لأطعمة الأطفال أبدى رئيسها أمله في أن يسهم هذا الشراء في نشر بعض الأجواء الإيجابية.

وقال لقناة «إن إتش كاي» التلفزيونية العامة: «رغم أن الأخبار السيئة لا تزال كثيرة، آمل أن يساعد ذلك في رسم بسمة على وجوه الناس ومساعدتهم على تخطي الجائحة».
وتستقطب عروض الفواكه الموسمية في اليابان باستمرار شراة يسعون إلى الحصول على دعاية مجانية لهم.

وفي 2019، وصل سعر بطيختي يوباري إلى مستوى قياسي بلغ خمسة ملايين ين، غير أن المبلغ تراجع إلى 120 ألف ين فقط في 2020، فيما حمل المنتجون الأزمة الصحية المسؤولية عن إبعاد الشراة الأثرياء الذين يرفعون عادة قيمة المزايدات.

وتأتي هذه الثمار من جزيرة هوكايدو شمال اليابان، وهي وجهة سياحية محببة. لكن هوكايدو تخضع حاليا لحالة طوارئ صحية على غرار تسع مقاطعات أخرى في البلاد، بينها العاصمة طوكيو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
واشنطن تنصح بعدم السفر إلى اليابان مستضيفة الألعاب الأولمبية بسبب «كورونا»
دولى
مولر يشيد بإنجاز رونالدو التاريخي
رياضة عالمية
شخصيات ليبية ترفض القاعدة الدستورية: مسار الاستفتاء هو الطريق الأقصر لإنهاء ...
ليبيا
سلاح الجو البيلاروسي: طاقم طائرة «راين إير» قرر من تلقاء نفسه الهبوط في مينسك
دولى
دراسة: الكلاب يمكنها كشف «كوفيد» في المطار
علوم وتكنولوجيا
السعودية تشدد الخناق على معارضي التطعيم لاستئناف السياحة وبرامج الترفيه
اقتصاد
«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10% من السكان ضد «كورونا» بحلول سبتمبر
دولى
وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
ليبيا
إدارة قضايا الدولة: الحصول على حكم ضد شركة «دي إس» الإماراتية للإنشاءات
ليبيا
السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
كل ما تحتاج معرفته عن «الفطر الأسود»
طب وصحة
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء