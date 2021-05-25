بقالات بلا موظفين تسد نقص المحال الكبرى في أرياف السويد

دومينيكا ييرلاخ داخل متجر تديره في قرية فيكهولم على بعد 80 كيلومترا من ستوكهولم، 6 مايو 2021 (أ ف ب)

تنتشر في الأرياف السويدية أخيرا متاجر من نوع آخر لخدمة السكان بعد إغلاق محال بقالة كثيرة أبوابها.. إذ بات في الإمكان ابتياع الحاجيات من أجهزة توزيع آلية مقامة داخل مستوعبات نقالة موضوعة قرب الحقول من دون أي موظفين.

في منطقة فيكهولم الزراعية الصغيرة التي لا تضم سوى بضع مئات من السكان، على بعد نحو 80 كيلومترا من العاصمة ستوكهولم، أُغلق آخر محل بقالة قبل أكثر من عشر سنوات. كما أن المتجر التابع لمحطة الوقود الوحيدة في المنطقة أنهى نشاطه هو الآخر قبل عام ونصف العام، وفق «فرانس برس».

وكان أقرب سوبر ماركت يبعد نصف ساعة بالسيارة، إلى أن وصل في يوليو الماضي هذا المتجر الآلي الذي يعمل على مدار الساعة ويتيح شراء مئات القطع من دون أي صندوق للدفع.

وتقول جوليا راي وهي مربية نحل: «لقد كان ذلك لازما لأكثريتنا في هذه المنطقة»، موضحة أنها تضع منتجاتها من العسل على الرفوف «أن يكون لدينا هذا (المتجر الآلي) في الجوار أمر عملي جدا». لفتح باب المتجر الممتد على مساحة عشرين مترا مربعة في قلب الحقول قرب محطة الوقود، يتعين إظهار رمز عبر تطبيق على الهاتف الذكي.

ويقول لوكاس إيدمان، وهو مهندس فني يزور المنطقة لبضعة أسابيع، «نأتي إلى هنا ثلاث مرات أسبوعيا لشراء حاجياتنا. المنتجات أغلى بكثير هنا، لكن لا مشكلة لدي في ذلك، هذا ثمن يمكنني دفعه لعدم التوجه إلى متجر آخر». وفي خلال بضع ثوانٍ، يمسح لوكاس رمز شطيرة البيتزا وعبوة المشروبات الغازية اللتين اشتراهما على هاتفه الذكي المتصل بحسابه المصرفي وبنظام تعريف وطني (لمنع السرقات)، على مرأى من كاميرا مراقبة وحيدة في المكان.

حل عملي

في السويد، تراجع عدد المتاجر الغذائية (من المتاجر الكبرى إلى تلك الصغيرة التابعة لمحطات الوقود)، من 7169 سنة 1996 إلى 5180 وفق إحصاءات رسمية.

وارتفع عدد المتاجر الكبرى (هايبرماركت) بواقع ثلاث مرات تقريبا خلال ربع قرن من الزمن، فقد أُغلقت محال بقالة صغيرة كثيرة في الأرياف، خصوصا بسبب قلة الربحية على غرار سائر مناطق أوروبا. ويوضح دانيال لونش: «للاستمرار في تقديم المنتجات للزبائن بأسعار متدنية، يجب أن نحتفظ بقدرة التحكم بأكلافنا التشغيلية ما يعني مراقبة كلفة الإيجار، لذلك تجد أن المتاجر صغيرة جدا».

ويشيد رئيس بلدية إنشوبينغ، التي تتبع لها فيكهولم، بهذه المتاجر التي بات عددها ثلاثة في منطقته، مبديا أمله في رؤية المزيد منها. ويوضح بيتر بوك أن وجود هذه المتاجر «يسهل الأمور على الراغبين في الانتقال للإقامة هنا».