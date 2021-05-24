وفاة المهندس المعماري البرازيلي المعروف باولو منديس دا روشا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 04:30 مساء
متحف اللغة البرتغالية في مدينة ساو باولو البرازيلية (أ ف ب)

توفي، الأحد، المهندس المعماري البرازيلي باولو منديس دا روشا، الحائز سنة 2006 جائزة بريتزكر التي توصف بـ«نوبل الهندسة المعمارية»، في ساو باولو عن 92 عاما، حسب ما أعلنت عائلته.

ولم يكشف سبب وفاة دا روشا الذي وصفه مجلس الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري البرازيلي بأنه مهندس «متمرد جريء»، وفق «فرانس برس».

وكان دا روشا المولود في ولاية اسبيريتو سانتو جنوب شرق البرازيل سنة 1928، بدأ مسيرته سنة 1955 لكن شهرته العالمية أتت في مرحلة متأخرة اعتبارا من العقد الأول من القرن الحالي.

وصنع أهم مشاريعه في مدينة ساو باولو، أكبر مدن أميركا اللاتينية، خصوصا تجديد مبنى البيناكوتيك ومتحف اللغة البرتغالية.

وخارج البرازيل، صمم المقر الجديد لمتحف العربات في لشبونة، وهو موقع عصري للغاية دُشن سنة 2015.

وفي 2006، أصبح دا روشا ثاني برازيلي يفوز بجائزة بريتزكر، بعد المهندس المعماري الشهير أوسكار نيميير عراب مشروع بناء العاصمة برازيليا الذي فاز بالجائزة سنة 1998.

كذلك نال باولو منديس دا روشا جوائز مهمة أخرى، بينها جائزة «بريميوم إمبريال» اليابانية التي توصف بـ«نوبل الفنون» سنة 2016، والميدالية الذهبية من المعهد الملكي البريطاني للمهندسين المعماريين سنة 2017.

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