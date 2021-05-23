مقتل طفل بالرصاص في شجار بين والدته وسائق سيارة

مسرح جريمة طوقته الشرطة في نيويورك، 12 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

قتل طفل في السادسة من العمر بالرصاص، الجمعة، على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية بعد شجار بين والدته وسائق آخر، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وكانت والدة الطفل أيدن ليوس في طريقها لنقل ابنها إلى المدرسة في منطقة أورنج على مسافة خمسين كلم إلى جنوب غرب لوس أنجليس حين تجاوزتها سيارة واعترضتها، وفق «فرانس برس».

وبحسب التقارير، تم تبادل إشارات بين المرأة والسائق الآخر، فقام الراكب الموجود معه في السيارة بإطلاق النار في اتجاه سيارة الوالدة، فأصيب ابنها الذي كان جالسا في كرسي خاص بالأطفال.

وروت شقيقة الطفل أليكسيس كلونان لشبكة «فوكس 11» المحلية «قال أمي، بطني يؤلمني»، فتوقفت الوالدة مذعورة على حافة الطريق وحملت ابنها بين ذراعيها، فلاحظت أنه ينزف، ونقلته على وجه السرعة إلى المستشفى حيث توفي.

وعلق فلورنتينو أوليفيرا من شرطة السير في كاليفورنيا متحدثا لصحيفة لوس «أنجليس تايمز»، إنه «عمل عنف مروري معزول».

وغالبا ما تشهد الولايات المتحدة؛ حيث ينتشر حمل السلاح، عمليات إطلاق نار يذهب ضحيتها أحيانا كثيرة أطفال.

وأصيبت امرأة وطفلها في الخامسة من العمر بالرصاص، الثلاثاء، في واشنطن بعدما طلبت من رجل يسير على سكوتر كهربائي أن يخفف سرعته.

وقتل 119 طفلا تقل أعمارهم عن 11 عاما بالرصاص، وأصيب 274 بجروح منذ بداية العام في الولايات المتحدة، بحسب موقع «غان فيولنس أركايف».