14 قتيلا في حديقة منزل ضابط شرطة

خبراء الطب الشرعي وأعضاء في النيابة العامة في السلفادور خلال وجودهم في 20 مايو 2021 في منزل شرطي سابق في تشالتشوابا أوقف بتهمة قتل ما لا يقل عن 16 شخصاً (أ ف ب)

في حديقة منزل ضابط شرطة سابق، في السلفادور، عثر على رفات 14 شخصا.

واكتشف أن الضابط السابق زعيم عصابة، كان يعمد إلى تصفية أعدائه قبل دفنهم في منزله في غرب البلاد، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

واكتشف خبراء من معهد الطب الشرعي وجود الرفات في منزل الشرطي السابق، هوغو إرنستو أوسوريو تشافيز، في تشالتشوابا، على بعد 90 كيلومترا غرب العاصمة سان سلفادور.

وإلى هؤلاء الضحايا الـ14 الذين عثر عليهم مدفونين، تضاف جريمة قتل امرأة وابنتها أوقف بسببها ضابط الشرطة السابق هذا في 8 مايو. وقال خبير الطب الشرعي، إيزرائيل تيكاس، إن استجواب الشرطي دفع المحققين إلى إجراء عمليات استخراج الجثث التي قد تستمر شهرا آخر وتكشف عن جثث أخرى.

وكانت لضابط الشرطة السابق سوابق جنائية وسبق أن حوكم بتهمة الاغتصاب. وسجلت في السلفادور 1322 جريمة قتل العام الفائت، بمعدل 20 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم.