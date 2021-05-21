إعدام رجل قتل امرأة عمرها 83 عاما

صورة تظهر غرفة إعدام تابعة لمحكمة في ولاية أوهايو الأميركية في 30 نوفمبر 2009 (أ ف ب)

رغم مناشدته حاكم الولاية الرأفة، نفذت تكساس بالولايات المتحدة، الأربعاء، حكم الإعدام في حق رجل مدان بقتل امرأة ثمانينية.

وتلقى كوينتين جونز حقنة قاتلة، وأعلنت وفاته عند الساعة 18.40 (23.40 بتوقيت غرينيتش) في سجن هانتسفيل، ليصبح تاليا أول شخص تعدمه تكساس في 2021، وفق «فرانس برس».

وفي المقطع المصور الممتد على أربع دقائق الذي صور في غرفة الزيارات ونشرته جريدة «نيويورك تايمز»، توجه كوينتن جونز مباشرة إلى الحاكم الجمهوري غريغ أبوت لمناشدته تخفيف العقوبة إلى الحبس مدى الحياة.

قتل وسرقة ومخدرات

قال الرجل (41 عاما) في المقطع: «قتلت شخصا قبل أكثر من عشرين عاما»، في إشارة إلى جريمة ارتكبها سنة 1999 أودت بحياة امرأة مسنة في سن 83 عاما بعصا بيسبول قبل سرقة مبلغ 30 دولارا منها لشراء المخدرات.

وأضاف: «لم أعد الشخص عينه، أصبحت رجلا في أروقة الموت. السيد الحاكم، إذا ما استطعت أن تجد لي في قلبك مكانا للرأفة بي، يمكنني أن أواصل العيش لكي أتحسن».

بموازاة ذلك، نشر المدافعون عن جونز، بينهم شقيقة ضحيته والممثلة سارة بولسن، عريضة إلكترونية وجهوها هم أيضا إلى حاكم هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة جمعت أكثر من 160 ألف توقيع حتى صباح الأربعاء. ولم يصدر أي تعليق عن غريغ أبوت الذي لم يرأف سوى بمحكوم واحد بالإعدام خلال ست سنوات.

وقبيل الإعدام، قدم محامو كوينتن جونز التماسا أخيرا إلى المحكمة العليا الأميركية، في محاولة لوقف تنفيذ العقوبة. وهم كانوا يقولون إن موكلهم يعاني «إعاقة ذهنية» تجعل من غير الجائز إنزال عقوبة الإعدام في حقه.

ولم ينفذ أي حكم بالإعدام في الولايات المتحدة، منذ بدء رئاسة الديمقراطي جو بايدن المعارض لعقوبة الإعدام. وحتى الولايات الأكثر تشددا على هذا الصعيد، مثل تكساس، تخلت عموما عن هذه الممارسة منذ بدء الجائحة مع استثناءات قليلة.

في المقابل، نفذت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عددا قياسيا من الإعدامات على المستوى الفدرالي وصل إلى 13 عملية بالحقنة القاتلة حتى أيامه الأخيرة في البيت الأبيض.