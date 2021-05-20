شرطة دبي تحذر السكان من حيوان بري طليق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 10:21 صباحا
لقطة جوية لوسط مدينة دبي في 10 أبريل 2016 (أ ف ب)

أطلقت شرطة دبي عملية بحث، للعثور على حيوان بري من نوع السنوريات، شوهد يتجول في أحد أحياء المدينة الإماراتية.

ودعت الشرطة، الثلاثاء، السكان إلى «الحيطة والحذر» حتى الإمساك بالحيوان الهارب، وفق «فرانس برس».

وبعد انتشار تسجيل مصور عبر الشبكات الاجتماعية يظهر هذا الحيوان يتجول في حي الينابيع (سبرينغز) السكني في دبي، طمأنت شرطة المدينة السكان إلى أنها اتخذت «كل الإجراءات اللازمة»؛ لتأمين هذه المنطقة وضمان سلامة القاطنين فيها.

وأوضحت شرطة دبي أن «البحث جارِ من خلال مجموعة من الفرق المدربة في المنطقة التي ذُكر مشاهدة الحيوان فيها آخر مرة وكذلك المناطق المجاورة»، مناشدة سكان المنطقة «أخذ الحيطة والحذر في تحركاتهم إلى أن يتم الإمساك بالحيوان الهارب».

وذكرت صحيفة «ذي نايشن» نقلا عن طبيب بيطري أن الحيوان هو من نوع السنوريات ويشبه النمر أو الفهد الأسود.

وأوضح عنصر أمن للصحيفة أن البحث جار عن الحيوان منذ أن قال أحد السكان إنه رصده، صباح الثلاثاء.

ورغم أن القانون المحلي يجرم تربية الحيوانات البرية غير الأليفة أو الاتجار بها، انتشرت في السنوات الأخيرة عبر الشبكات الاجتماعية صور تظهر أفرادا يربون مثل هذه الحيوانات.

وذكر موقع «بيلينغكات» المتخصص هذا العام أن الاتجار بالحيوانات البرية لا يزال مستمرا، عازيا ذلك بجزء منه إلى المشاهير «الذين يواصلون التباهي بالظهور مع نمورهم وفهودهم وقردتهم» عبر الشبكات الاجتماعية.

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