نمر شارد في شوارع تكساس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 03:37 مساء
نمر من حديقة كاستيلار دي لا فرونتيرا للحيوانات في إسبانيا في 20 فبراير 2021 (أ ف ب)

أعلنت شرطة هيوستن، العثور على نمر بنغالي هارب، كان يتجول في شوارع المدينة، متسببا بالذعر للسكان.

واستُعيد النمر البنغالي البالغ تسعة أشهر ويحمل اسم «إنديا» من زوجة صاحبه البالغ 26 عاما، الذي شوهد وهو يصطحبه في سيارته، وفق «فرانس برس»، الاثنين.

وكان النمر شوهد مساء الأحد، يسير بهدوء عبر المروج في أحد أحياء غرب هيوستن، وصوره بعض أهالي الحي الذين دهشوا لرؤية نمر في حديقتهم.

وقال رون بورزا من شرطة هيوستن، في مؤتمر صحفي مساء السبت، إن زوجة المالك وافقت على إعادة الحيوان إلى الشرطة.

وأضاف أن «إنديا» الذي «يتمتع بصحة جيدة جدا» سيودَع مأوى للحيوانات قرب دالاس.

وذكر بأن من غير القانوني امتلاك نمر في هيوستن، خلافا للحال في بعض المقاطعات المحيطة بالمدينة.

وأضاف أن «الناس ينبغي إلا يحتفظوا بحيوان كهذا في منازلهم»، موضحا أن «وزنه وهو بعد في شهره التاسع يبلغ 80 كيلوغراما، ويمكن تالياً أن يصل وزنه إلى 270 كيلوغراما، ولديه مخالب ويمكن أن يحدث الكثير من الضرر».

ومن المعروف أن في تكساس عددا كبيرا من النمور الأسيرة، إذ يتيح قانون الولاية الاحتفاظ بها بشرط تسجيلها والتأكد من وضع الحيوان في الأسر.

وفي العام 2014، قدر الصندوق العالمي للحياة البرية عدد النمور التي تعيش في الأسر في الولايات المتحدة بخمسة آلاف، أي أكثر من عدد النمور البرية في العالم.

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