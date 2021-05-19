«محاسب» يخبز البيتزا على الحمم البركانية

دافيد غارسيا يقدم للسياح والسكان بيتزا مخبوزة على حمم بركانية في غواتيمالا (الإنترنت)

منذ فبراير، ينشط بركان باكايا في غواتيمالا بشكل ملحوظ، ما يبقي المجتمعات والسلطات المحلية في حالة تأهب قصوى، لكن الأمر مختلف لأحدهم.

إنه المحاسب دافيد غارسيا؛ حيث أصبح تدفق الحمم البركانية المنصهرة إلى أسفل سفح الجبل بمثابة «مطبخ» له، وفق «فرانس برس»، الأربعاء.

ويقدم غارسيا (34 عاما) «بيتزا باكايا» مطبوخة على الصخور البركانية المشتعلة للسياح والسكان المحليين المدهوشين.

وقال غارسيا من منطقة صخرية تؤدي إلى فوهة بركان باكايا والتي حولها إلى مكان عمله: «يأتي الكثير من الأشخاص للاستمتاع بتجربة تناول البيتزا المخبوزة على حرارة بركانية».

دافيد غارسيا يقدم يقدم للسياح والسكان بيتزا مخبوزة على حمم بركانية في غواتيمالا (الإنترنت)