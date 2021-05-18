سُجنا 31 عاما بالخطأ فحصلا على 84 مليون دولار

شقيقان أميركيان سجنا 31 عاما خطأ يحصلان على تعويض مقداره 84 مليون دولار (أ ف ب)

أعلن محامي أخوين أميركيين من أصل إفريقي، أمضيا 31 عاما في السجن في ولاية كارولاينا الشمالية، لجريمة لم يرتكباها، حصولهما على تعويض قدره 84 مليون دولار.

وأوضح ديز هوغن أن «هذا هو أشد حكم صدر عن هيئة محلفين على الاطلاق في قضية إدانة خاطئة في تاريخ الولايات المتحدة»، وفق «فرانس برس».

ودين هنري لي مكولوم وأخوه غير الشقيق ليون براون، وكلاهما يعاني إعاقة عقلية، باغتصاب فتاة عام 1983 كانت تبلغ من العمر وقتها 11 عاما.

وكان الأخوان يبلغان 19 و15 عاما على التوالي وقت القبض عليهما، وقد زعما أنهما أجبرا على توقيع اعترافات.

وفي العام 2014، تم إلغاء إدانتهما بعد اكتشاف دليل حمض نووي يثبت أن رجلا آخر كان موجوداً في مكان العثور على جثة الفتاة.

وأقام مكولوم وبراون دعوى فدرالية بشأن انتهاك حقوقهما المدنية ومنحتهما هيئة محلفين الجمعة ما مجموعه 84 مليون دولار كتعويضات.

وقال هوغن إن «هيئة المحلفين بعثت برسالة مفادها أن زمن تجاهل حقوق الفقراء والأشخاص الملونين والمهمشين في المناطق الريفية، انتهى».

وأضاف «إنهما مسروران بفوزهما ويشعران السعادة لأن هيئة المحلفين قالت إن قائد الشرطة كان مخطئا. لقد تمت تبرئتهما».