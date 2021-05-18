سُجنا 31 عاما بالخطأ فحصلا على 84 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 03:18 مساء
شقيقان أميركيان سجنا 31 عاما خطأ يحصلان على تعويض مقداره 84 مليون دولار (أ ف ب)

أعلن محامي أخوين أميركيين من أصل إفريقي، أمضيا 31 عاما في السجن في ولاية كارولاينا الشمالية، لجريمة لم يرتكباها، حصولهما على تعويض قدره 84 مليون دولار.

وأوضح ديز هوغن أن «هذا هو أشد حكم صدر عن هيئة محلفين على الاطلاق في قضية إدانة خاطئة في تاريخ الولايات المتحدة»، وفق «فرانس برس».

ودين هنري لي مكولوم وأخوه غير الشقيق ليون براون، وكلاهما يعاني إعاقة عقلية، باغتصاب فتاة عام 1983 كانت تبلغ من العمر وقتها 11 عاما.

وكان الأخوان يبلغان 19 و15 عاما على التوالي وقت القبض عليهما، وقد زعما أنهما أجبرا على توقيع اعترافات.

وفي العام 2014، تم إلغاء إدانتهما بعد اكتشاف دليل حمض نووي يثبت أن رجلا آخر كان موجوداً في مكان العثور على جثة الفتاة.

وأقام مكولوم وبراون دعوى فدرالية بشأن انتهاك حقوقهما المدنية ومنحتهما هيئة محلفين الجمعة ما مجموعه 84 مليون دولار كتعويضات.

وقال هوغن إن «هيئة المحلفين بعثت برسالة مفادها أن زمن تجاهل حقوق الفقراء والأشخاص الملونين والمهمشين في المناطق الريفية، انتهى».

وأضاف «إنهما مسروران بفوزهما ويشعران السعادة لأن هيئة المحلفين قالت إن قائد الشرطة كان مخطئا. لقد تمت تبرئتهما».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 آلاف عين لـ«ديزي» تراقب الكون
علوم وتكنولوجيا
بعد أكثر من عام.. السعودية تسمح لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح بالسفر
عربى
كيف تحول حي بالقدس الشرقية إلى وسم يجوب العالم؟..«أنقذوا حي الشيخ جراح»
دولى
إعادة فتح مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في طرابلس
ليبيا
للمرة الثالثة.. واشنطن ترفض في الأمم المتحدة مسودة بيان حول النزاع في فلسطين
دولى
عسكري تركي متقاعد يدعو إردوغان لتوقيع اتفاق بحري مع فلسطين على غرار مذكرة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 735 ...
دولى
بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن
ثقافة وفن
مصائب برشلونة لا تتوقف ويوجه ضربة إلى منتخب ألمانيا
رياضة عالمية
صحيفة تكشف سر استقالة بيل غيتس من «مايكروسوفت»
علوم وتكنولوجيا
ضباط من القوات البحرية يشاركون في مناورات تضم 12 دولة و«أفريكوم»
ليبيا
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم يبلغ سعر «مرسيدس مايباخ إس كلاس»؟