7 قتلى إثر غرق سفينة في إندونيسيا بسبب «سيلفي»

صورة تظهر عمال إنقاذ يبحثون عن ضحايا بعد غرق سفينة في سوط جزيرة جاوة، 16 مايو 2021 (أ ف ب)

قضى سبعة إندونيسيين على الأقل إثر غرق سفينتهم المحملة فوق طاقتها في بحيرة بجزيرة جاوة بسبب تجمع سياح على متنها لالتقاط صورة سيلفي، بحسب ما أعلنت الشرطة الإندونيسية، الأحد.

ووقعت الحادثة، السبت، في منطقة بويولالي حين تجمع الركاب العشرون فجأة في جهة واحدة من السفينة لالتقاط صورة جماعية، بحسب قائد شرطة جاوة أحمد لطفي، وفق «فرانس برس».

وقال لطفي للصحفيين إن «الحادثة ناجمة عن الاكتظاظ» على السفينة، مشيرا إلى أن «الركاب العشرين التقطوا صورة سيلفي على الجانب الأيمن، ما أدى إلى فقدان السفينة توازنها وانقلابها».

وأشارت الشرطة إلى مقتل سبعة أشخاص في الحادثة وإغاثة 11 آخرين، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين وأعمال البحث عنهم لا تزال جارية.

وستحقق السلطات لتحديد أي إهمال محتمل من جانب منظمي الرحلة البحرية.

ولفت لطفي إلى أن فتى في الثالثة عشرة من العمر كان يقود السفينة عند حصول المأساة.

وتكثر حوادث السفن في إندونيسيا، الأرخبيل الكبير في جنوب شرق آسيا المؤلف من حوالى 17 ألف جزيرة، خصوصا بسبب ضعف قواعد السلامة.

وفي أبريل، تهافتت فرق الإغاثة لإنقاذ 17 صيادا إثر تصادم سفينتين في غرب جاوة. وعثر على جثث ثلاثة صيادين فيما بقي 13 في عداد المفقودين عند وقف عمليات البحث.

وفي يناير الماضي، قضى عشرة أشخاص إثر غرق سفينة كانت تقل عشرين عاملا مهاجرا إلى ماليزيا المجاورة قبالة سواحل جزيرة سومطرة.