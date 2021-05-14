سحب على مليون دولار للملقحين ضد «كورونا» في أوهايو الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 مايو 2021, 11:19 صباحا
حقنة وجرعات من لقاح «فايزر-بايونتيك» في بروكسل، 14 يناير 2021 (أ ف ب)

في بلد يسعى مسؤولوه بشتى الطرق إلى دفع السكان إلى أخذ اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، أعلن حاكم ولاية أوهايو الأميركية، الأربعاء، عن إطلاق سحب يانصيب للفوز بجائزة مليون دولار شرط أن يكون المشاركون قد خضعوا للتلقيح.

وللفوز بالجائزة الكبرى، على المشاركين أن يكونوا قد أتموا سن الثامنة عشرة وأن يكونوا من المقيمين في أوهايو ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، وفق «فرانس برس».

وقال الحاكم الجمهوري للولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة مايك ديواين: «أعلم أن البعض سيقولون ربما أنت مجنون يا ديواين. فكرتك لإجراء سحب لاختيار فائز بمليون دولار هدر للمال، لكن الهدر الحقيقي في هذه المرحلة هو أي وفاة بسبب كوفيد-19 فيما اللقاح متوافر لجميع الراغبين بتلقيه».

وسيعلن عن الفائز الأول في 26 مايو. وبعدها سيسحب اسم رابح جديد في القرعة «أسبوعيا يوم الأربعاء على مدى خمسة أسابيع»، وسينال في كل مرة المبلغ عينه، بحسب ديواين.

وستخصص المبالغ اللازمة لهذه القرعة من الأموال الفدرالية الموجودة أصلا والتي رصدت لمواجهة تبعات الجائحة.

بموازاة ذلك سيتيح سحب قرعة مشابه مخصص للأشخاص الملقحين دون سن السابعة عشرة الحصول على منحة دراسية كاملة لأربع سنوات لمتابعة الدراسة في إحدى جامعات ولاية أوهايو، وهي جائزة قيمة في بلد يكلف فيه التعليم العالي مبالغ طائلة.

ووسعت إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة (إف دي إيه)، الإثنين، السماح الممنوح باستخدام لقاح «فايزر/بايونتيك» ليطاول الأشخاص بين سن 12 عاما و15.

وتلقى نحو 58.7% من البالغين الأميركيين جرعة واحدة من اللقاح في الأقل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا ترسل طاقما لإنجاز أول فيلم في الفضاء
ثقافة وفن
لمسة وفاء - عبدالكبير الشين (الحلقة 29)
فيديو
للمرة الأولى.. تعيين امرأة على رأس أجهزة الاستخبارات الإيطالية
دولى
رسالة من المبعوث الأممي إلى الليبيين بمناسبة عيد الفطر
ليبيا
كاركاتير خيري - مرحبا بالعيد
كاريكاتير
جزيرة تسجل «رقما قياسيا عالميا» بعد تطعيم كل سكانها البالغين ضد «كورونا»
دولى
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
دي مايو يتحدث عن «مؤشرات غير مشجعة» في ليبيا رغم التطورات الإيجابية
ليبيا
«الشرطة القضائية»: إطلاق 78 من المتهمين بقضية الاعتداء على طرابلس هذه الليلة
ليبيا
ألمانيا تأمر «فيسبوك» بتعليق استخدام البيانات عبر «واتساب»
علوم وتكنولوجيا
مجموعة العمل الاقتصادية تدعو إلى إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية للشعب ...
ليبيا
غراهام للدبيبة: على الحكومة الليبية إجراء التغييرات اللازمة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بورتو تحتضن نهائي أبطال أوروبا بدلا من اسطنبول