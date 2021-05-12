وفاة سفاح فرنسي بعدما زرع الرعب لسنوات

السفاح الفرنسي ميشال فورنيريه في منطقة أردين، 20 مايو 2008 (أ ف ب)

توفي السفاح الفرنسي ميشال فورنيريه الذي زرع الرعب بين فرنسا وبلجيكا والمحكوم مرتين بالسجن مدى الحياة، خصوصا لقتله سبع شابات ومراهقات، الإثنين، في باريس عن 79 عاما.

وتبدد وفاة السفاح المصاب بمشكلات إدراكية وقلبية، آمال عائلات مفقودات كثيرات برؤيته يمثل أمام القضاء.

وتوفي السبعيني في مستشفى لا بيتييه سالبيتريير الجامعي في باريس، حسب ما أعلن المدعي العام في العاصمة الفرنسية ريمي هيتز لوكالة «فرانس برس».

ودين فورنيريه سنة 2008 بقتل سبع شابات ومراهقات بين الأعوام 1987 و2001 بعد اغتصابهن أو محاولة اغتصابهن، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية إطلاقه المشروط، قبل إدانته مجددا في 2018 في جريمة قتل مروعة أخرى.

لكنه كان لا يزال قيد التحقيق في فقدان ثلاث نساء لم يعثر بعد على جثثهن.

وأقر السفاح الفرنسي أيضا في مارس 2020، بمسؤوليته في مقتل فتاة في التاسعة من العمر كانت فقدت سنة 2003 في غيرمانت شرق باريس ولم يعثر على جثتها حتى اليوم رغم عمليات تفتيش مكثفة في منطقة أردين شمال فرنسا.

وأوقف فورنيريه سنة 2003 في بلجيكا بعد محاولته الفاشلة خطف مراهقة.

وبين 2004 و2005، أقرت مونيك أوليفييه زوجته الثالثة المتواطئة معه، أمام المحققين بارتكاب إحدى عشرة جريمة قتل بينها سبع ارتكبت بين 1987 و2001.

وأقر فورنيريه الموقوف حينها في بلجيكا بثماني جرائم قتل ارتكبها منذ 1987 في فرنسا وبلجيكا.

وتحول ميشال فورنيريه المولود سنة 1942 في شرق فرنسا والمتزوج ثلاث مرات والأب لخمسة أبناء، إلى قناص جنسي على مر السنوات. وأقر بأنه كان يتحول من رب عائلة عادي نهارا إلى «صياد» بشري ليلا.

وهو دأب على «اصطياد فتاتين عذراوين كل سنة»، وهو هوس نشأ لديه بعدما اكتشف أن زوجته الأولى لم تكن عذراء عند الزواج خلافا لاعتقاده.