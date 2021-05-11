«ماتيل» تعيد تدوير دمى «باربي»

دمى «باربي» في مركز تصنيع تابع لشركة «ماتيل» في كاليفورنيا الأميركية، 7 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

كشفت شركة «ماتيل» عن برنامج جديد لإعادة تدوير منتجات محطمة أو مهملة منذ زمن بعيد في المنازل، بدءا من دمى «باربي» وسيارات «ماتشبوكس» المصغرة وألعاب «ميغا» لقطع التركيب.

ويمكن للمستهلكين المهتمين زيارة موقع الشركة وطبع إشعار مجاني وإرسال الألعاب المستعملة بالبريد، وفق «فرانس برس».

وستكلف الشركة فرزها تبعا لأنواع المواد المستخدمة وإعادة تدويرها عند الإمكان.

أما مع العناصر التي لا يمكن إعادة تدويرها لصنع ألعاب جديدة، فتعهدت «ماتيل» تحويلها إلى مواد أقل جودة أو طاقة.

ولن يطاول البرنامج في بادئ الأمر سوى منتجات «باربي» و«ماتشبوكس» و«ميغا»، على أن تضاف علامات تجارية أخرى لاحقا.

ومن شأن البرنامج المسمى «ماتيل بلاي باك» مساعدة الشركة في بلوغ هدفها القائم على الاستعانة حصرا بحلول سنة 2030 بمواد معاد تدويرها أو قابلة للتدوير أو بلاستيك حيوي (متأت من الكتلة الحيوية أو قابل للتحلل العضوي) لصنع الألعاب والأغلفة.

وينطلق العمل بهذا البرنامج في الولايات المتحدة قبل توسيع نطاقه إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا من طريق شركاء، وفق «ماتيل».