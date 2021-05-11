مخاوف في الصين لاستمرار هروب 3 فهود

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 10:24 صباحا
مظلة تبحث عن فهود هاربة في الصين، 9 مايو 2021 (أ ف ب)

ما زالت ثلاثة فهود طليقة في شرق الصين، الإثنين، بعدما هربت من حديقة سفاري، ما أثار موجة من الحماسة بين مستخدمي الإنترنت الذين شاركوا صورا ومقاطع فيديو لهذه الحيوانات التي رصدت وهي تتجول في مزارع للشاي في المنطقة.

وأفاد سكان مدينة هانغتشو في البداية بأنهم رأوا فهدا طليقا، الجمعة، ولم تقر حديقة السفاري بهربه إلا بعد انتشار الخبر، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الحديقة أنها أخرت إصدار بيان عام لتجنب إثارة الذعر، لكنها تعرضت لهجوم عبر الإنترنت؛ لأنها سمحت للحيوانات بالهرب وتعريض السكان للخطر من خلال عدم تنبيههم في الوقت المناسب.

وأعلن مسؤولون محليون، الإثنين، توقيف خمسة أشخاص يعملون في الحديقة، بمن فيهم مديرها العام، مشيرين إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن فريق بحث كان يتعقب الفهد الثالث بعد العثور على آثار مخالب يعتقد أن الحيوان خلفها، الأحد، ونشرت كلابا ومظلة تعمل بالطاقة في البحث عن هذه القطط الكبيرة.

كذلك، واجهت الحديقة انتقادات بسبب مقطع فيديو يصور استعادة أحد الفهود الهاربة يظهر مجموعة من خمسة كلاب على الأقل تثبت الحيوان على الأرض وتعض رقبته فيما يحاول الفهد مقاومتها.

ووزعت حديقة الحيوانات في وقت لاحق صورا قالت إنها تظهر فهدا أعيد إلى الأسر في قفصه، لكن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أعربوا عن شكوكهم بشأن تاريخها وما إذا كانت الصور أصلية.

وكثيرا ما تواجه حدائق الحيوان ومتنزهات الحياة البرية الصينية انتقادات؛ بسبب الكشف المتكرر عن الظروف المروعة التي تعيش في ظلها الحيوانات أو الحوادث المميتة التي يلقى فيها اللوم على الإدارة المتراخية.

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