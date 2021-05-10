مقتل المهندس المعماري هيلموت يان في حادث دراجة هوائية

المهندس المعماري هيلموت يان لدى وصوله العام 2011 إلى البيت الأبيض (أ ف ب)

توفي المهندس المعماري الأميركي، الألماني المولد هيلموت يان المعروف بمبانيه العصرية المصنوعة من الزجاج والفولاذ، عن عمر يناهز 81 عاما في حادث مروري بولاية إيلينوي فيما كان على دراجته الهوائية، على ما أعلنت الشرطة، الأحد.

وأوضحت الشرطة أن يان قتل بعد ظهر السبت، في كامبتون هيلز، على بعد حوالى مئة كيلومتر غرب شيكاغو، على إثر «تجاوزه إشارة توقف» عند تقاطع طرق، وفق «فرانس برس».

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث شمل سيارتين كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين، مضيفة أن سائق أحدهما نقل إلى المستشفى مصابا بجروح طفيفة.

وكان يان انتقل إلى شيكاغو بعد نيله إجازته الجامعية في ميونيخ العام 1965، وتابع دراسته في المدينة الأميركية في معهد إيلينوي للتكنولوجيا، وهي مؤسسة ذات صلة وثيقة بالمهندس المعماري الحداثي المؤثر لودفيغ ميز فان در روهي.

وبنى هيلموت يان شهرته في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته من خلال عدد من المباني التي صممها في شيكاغو، منها مركز تومسون ومحطة شركة «يونايتد إيرلاينز» في مطار أوهير الدولي.

كذلك شارك في تصميم مقر مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن ثم بنى «ميونيخ إيربورت سنتر» و«سوني سنتر» في برلين.

وكتبت رئيسة بلدية شيكاغو لوري لايتفوت على «تويتر» أن «هيلموت يان كان أحد أكثر المهندسين المعماريين إبداعا في شيكاغو، ولن ينسى أبدا أثره على المدينة».

وأضافت: «ستبقى بصمته المعمارية ملموسة وظاهرة في كل أنحاء العالم لأجيال».