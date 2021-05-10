إيلون ماسك يكشف عن إصابته بمتلازمة أسبرغر

إيلون ماسك خلال احتفال توزيع جوائز «أكسل سبرينغر» في برلين، 1 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، خلال حلوله ضيفا، السبت، على البرنامج الكوميدي الأميركي الساخر «إس إن إل» (ساتدرداي نايت لايف)، عن إصابته بمتلازمة أسبرغر، وأشاد رئيس «تيسلا» و«سبايس إكس» بعملة «دوج كوين» المشفرة.

وأبدى ماسك اعتزازه بأنه أول شخص مصاب بهذه المتلازمة تتم دعوته إلى «إس إن إل»، «أو على الأقل أول من اعترف بذلك»، على ما قال، وفقا لـ«فرانس برس».

وشرح لمضيفه، قائلا: «اسمع، أعلم أنني أقول أو أنشر أشياء غريبة، ولكن هذه هي الطريقة التي يعمل بها عقلي».

وأضاف: «أقول لجميع الأشخاص الذين قد أكون أسأت إليهم: لقد أعدت اختراع السيارة الكهربائية وأرسل أشخاصا إلى كوكب المريخ في صاروخ.. فهل تعتقدون حقا أنني شخص طبيعي ومرتاح؟».

وتعتبر متلازمة أسبرغر شكلا من أشكال التوحد، وهي اضطراب في النمو العصبي من أصل وراثي، يؤدي إلى صعوبات كبيرة في التفاعلات الاجتماعية.

وحاول إيلون ماسك الذي قلل من شأن فيروس «كورونا» أن يصحح رأيه، فاعتبر أن «الكمامات منطقية». وامتنع عن تدخين لفافة ماريغوانا مذكرا أنه تعرض لانتقادات لقيامه بذلك في مدونة صوتية (بودكاست).

وأبدى ماسك الذي ارتدى الأسود بالكامل إيمانه بالعملات المشفرة، وأشاد مجددا بعملة «دوج كوين»، وهي عملة رقمية أنشئت في البداية على أنها مزحة، لكنه ساعد في إضفاء الشرعية عليها من خلال تغريداته.

وخلال فقرة من البرنامج سئل فيها تكرارا ما هي «دوج كوين»، أجاب ماسك في نهاية المطاف: «إنها أداة مالية لا يمكن إيقافها ستغزو العالم». وأضاف بحماسة: «إلى الأمام نحو القمر!».