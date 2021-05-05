عملية واسعة للشرطة الإيطالية وبلدان أوروبية أخرى ضد مافيا كالابريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 04:00 مساء
من داخل قاعة ستقام فيها جلسات محاكمة 350 متهما بالضلوع في أنشطة مافيا ندرانغيتا في لاميزيا تيرمه في كالابريا الإيطالية، 15 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

أعلنت إيطاليا، الأربعاء، عملية واسعة للشرطة على أراضيها وفي ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا ضد مافيا كالابريا (ندرانغيتا).

وأشارت المديرية الوطنية للتحقيقات لمكافحة المافيا في بيان إلى أن «عملية للشرطة القضائية تحمل اسم (بلاتينوم-ديا) تجري حاليا في ألمانيا ورومانيا وإسبانيا وكامل الأراضي الوطنية» الإيطالية، وفق «فرانس برس».

وأوضح البيان أن هذه العملية منسقة من جانب النيابة العامة في تورينو شمال إيطاليا، وهي تستهدف عصابتين عائليتين من مافيا «ندرانغيتا»، هما عائلتا أغريستا وجورجي. وتتهم هذه الأخيرة بالاتجار الدولي بالمخدرات في مناطق عدة في إيطاليا وألمانيا.

ولفتت المديرية إلى أن «أكثر من مئتي» عنصر منها إضافة إلى «نحو مئة» شرطي ودركي، بمؤازرة من الطوافات والكلاب البوليسية، إضافة إلى وحدة عسكرية، يشاركون في هذه العملية على الأراضي الإيطالية، فيما «500 عنصر» يشاركون فيها في البلدان الثلاثة الأخرى.

وضبطت أصول عدة بقيمة تصل إلى «ملايين اليوروهات» في إطار هذه العملية.

وتخطت «ندرانغيتا» منذ زمن بعيد مافيا «كوزا نوسترا» في صقلية كأكبر منظمة مافيوية في إيطاليا، وهي تصنف من أكبر شبكات الجريمة المنظمة في العالم بفعل تحكمها بالقسم الأكبر من عمليات الاتجار بالكوكايين المهرب إلى أوروبا.

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