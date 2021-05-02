تدشين أطول جسر مشاة معلق في العالم

لقطة جوية لجسر المشاة المعلق الأطول في العالم (516 مترا) على علو 175 مترا فوق نهر بايفا في منطقة أروكا شمال البرتغال (أ ف ب)

دشنت البرتغال أطول جسر مشاة معلق في العالم في شمال البلاد، على علو 175 مترا فوق نهر بايفا، ويتخطى بطوله البالغ 516 مترا الرقم القياسي السابق العائد إلى عبارة شارل كوونن، في جبال الألب السويسرية.

ويتألف هذا الجسر المعلق في منطقة أروكا من 127 منصة مشبكة متصلة ببعضها البعض ودعائم معدنية يبلغ طول كل منها 1.20 متر، وترتبط بأسلاك فولاذية مع الركائز المقامة على شكل حرف «في» اللاتيني من جانبي الجسر.

وكانت هذه المنطقة على ضفاف نهر بايفا تضم أصلا مسارا ممتدا، على ثمانية كيلومترات، من العبارات الخشبية التي تصل حتى عمق الوادي، حسب «فرانس برس» .

وقبل التدشين الرسمي الأحد والافتتاح أمام السياح في اليوم التالي، تمكن السياح المحليون من التنقل على الجسر المسمى «516 أروكا»، في إشارة إلى طوله القياسي.

وقال مارسيو سواريس المقيم في المنطقة: «أعيش هنا وعندما سمعت للمرة الأولى عن مشروع الجسر هذا، لم أصدق الأمر حقا. لكني اليوم فخور جدي بوجودي هنا» وعيش هذه «التجربة الفريدة».

كذلك قال خوي برانداو المقيم أيضا في المنطقة: «أنصحكم بقوة بالمجيء إلى هنا حتى لو كنتم ممن يشعرون بالدوار (في المرتفعات)، أقر بأني لم أعان أي مشكلة البتة».