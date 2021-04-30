موت مفاجئ لأرملة ملك الزولو

صورة مؤرخة في 11 سبتمبر 2004 للمكلة مانتفومبي دلاميني زولو (أ ف ب)

أعلن القصر الملكي، الخميس، وفاة ولية عهد أمة الزولو زوجة ملك الزولو غودويل زويليثيني، الذي مات أخيرا، في جنوب أفريقيا بشكل مفاجئ.

وقال مانغوسوثو بوثيليزي رئيس الوزراء التقليدي لمملكة الزولو في بيان «إن العائلة الملكية تعلن بصدمة وألم وفاة جلالة الملكة شييوي مانتفومبي دلاميني زولو، ولية عرش أمة الزولو».

وأضاف دون أن يذكر سبب الوفاة: «فاجأنا ذلك وتركنا مفجوعين»، حسب «فرانس برس».

وتأتي الوفاة المفاجئة لدلاميني-زولو عن 65 عاما، بعد أيام من نقلها إلى المستشفى بعد أسابيع فقط من مراسم دفن زوجها.

وتوفي زويليثيني في 12 مارس عن 72 عاما بعد نصف قرن من جلوسه على العرش إثر صراع مع مرض مرتبط بالسكري.

ورغم أن لقب ملك الزولو لا يمنحه سلطة تنفيذية، فإن زويليثيني كان له تأثير على أكثر من 11 مليون شخص، أي ما يقرب من خمس سكان جنوب أفريقيا.