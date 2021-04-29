إندونيسيا توقف 17 شخصا إثر ضبط مخدرات بـ82 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 03:00 مساء
شرطيون أمام شحنات مضبوطة من الميثامفيتامين خلال مؤتمر صحفي للشرطة الإندونيسية في جاكرتا، 28 أبريل 2021 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الإندونيسية، الأربعاء، أنها فككت شبكة مهربي مخدرات أدخلوا إلى البلاد 2.5 طن من الميثامفيتامين من أفغانستان، وبلغت قيمة المضبوطات 82 مليون دولار.

وأشارت الشرطة إلى أن مشتبها به إندونيسيا قضى بالرصاص فيما أوقف سبعة عشر شخصا آخر ضالعا في تهريب المخدرات، بينهم نيجيري، خلال عمليات نفذتها الشرطة في الأسابيع الأخيرة في مقاطعة آتشيه بجزيرة سومطرة وفي العاصمة جاكرتا، وفق «فرانس برس».

وجرى توزيع جزء من المخدرات في حاويات للأغذية خبئت بعدها على سفن أو في صناديق على البر.

وعرضت السلطات الإندونيسية أكياس المخدرات المكدسة أمام الصحفيين في جاكرتا، الأربعاء.

ومن بين المشتبه بهم أشخاص قابعون في السجن لإدانتهم في قضايا إرهاب، بعضهم محكومون بالإعدام بموجب القوانين المتشددة السارية في إندونيسيا لمكافحة المخدرات، وفق الشرطة التي لم تعط تفاصيل إضافية.

واستحالت إندونيسيا وجهة ومعبرا رئيسيا لشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات.

وفي 2018، ضبطت الشرطة ثلاثة أطنان من الميثامفيتامين، وهو نوع من المخدرات الصناعية، إثر تهريبها من تايوان.

وفي أبريل، حكم على ثلاثة عشر عضوا في شبكة تهريب بينهم ثلاثة إيرانيين وباكستاني، بالإعدام لإدخالهم 400 كيلوغرام من الميثامفيتامين إلى إندونيسيا.

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