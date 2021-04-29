رفض طلب إطلاق غيلاين ماكسويل معاونة إبستين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 10:40 صباحا
غيلاين ماكسويل خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، 20 سبتمبر 2013 (أ ف ب)

ردت محكمة استئناف فدرالية، الثلاثاء، طلبا لتخلية غيلاين ماكسويل، معاونة الخبير المالي الأميركي جيفري إبستين، تقدم به وكلاء الدفاع عنها، مؤكدين أن ظروف سجنها «فظيعة» إلى درجة أنها لا تستطيع التحضير جيدا لمحاكمتها.

وأكد القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في قرار مقتضب الاستمرار في توقيف ماكسويل المسجونة في نيويورك منذ يوليو 2020، بتهمة استدراج فتيات قاصرات لحساب إبستين الذي كان يستغلهن جنسيا، وفق «فرانس برس».

وقال أحد وكلاء ماكسويل (59 عاما)، الإثنين، إنها «موضوعة في السجن الانفرادي من دون سبب»، وملاحقة باستمرار من الحراس، ولا تستطيع النوم بسبب تسليط الأضواء عليها كل 15 دقيقة، مما يحول دون تمكنها من درس ملايين الصفحات في ملف محاكمتها المرتقبة خلال الصيف.

واعتبر المحامي ديفيد ماركوس أن موكلته ابنة قطب وسائل الإعلام البريطانية الراحل روبرت ماكسويل تُعامَل بهذه الطريقة لتفادي احتمال إقدامها على الانتحار، لكن سلطات السجن تبالغ في الحذر بعد انتحار إبستين شنقًا في زنزانته بسجن مانهاتن في أغسطس 2019.

لكن قضاة محكمة الاستئناف أيدوا رأي المدعين العامين الذين رفضوا دائمًا تخلية ماكسويل التي تملك ثلاثة جوازات سفر (أميركي وبريطاني وفرنسي)، مما يجعل احتمالات هربها كبيرة.

وسعيًا إلى حل مشكلة نومها، طلبت محكمة الاستئناف من وكلاء الدفاع عنها عرض المسألة على القاضية الفدرالية في نيويورك المسؤولة عن القضية أليسون ناثان.

وهذه المرة الرابعة منذ توقيف ماكسويل يتقدم وكلاؤها عبثًا بطلب لتخليتها بكفالة في انتظار محاكمتها.

وكان من المفترض أن تنطلق المحاكمة في 12 يوليو 2021، لكن وكلاء الدفاع عن ماكسويل طلبوا إرجاءها، ولم تتخذ المحكمة بعد قرارًا في هذا الشأن.

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