بيع حذاء رياضي انتعله كانييه ويست برقم قياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 04:00 مساء
المغني كانييه ويست خلال حفلة «غرامي» منتعلا حذاء «نايكي ييزي» الرياضي، 10 فبراير 2008 (أ ف ب)

بيع زوج من أول حذاء رياضي من طراز «نايكي ييزي» انتعله المغني كانييه ويست على خشبة المسرح خلال حفلة «غرامي» مقابل 1.8 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق لحذاء رياضي، كما أعلنت دار «سوذبيز» الإثنين.

وحطم زوج «نايكي ييزي» الرقم القياسي الذي سجله زوج من الأحذية الرياضية بعد بيعه بمبلغ 615 ألف دولار في أغسطس 2020 في مزاد لدار «كريستيز»، وفق «فرانس برس».

وقالت «سوذبيز» في بيان: «البيع يمثل أعلى سعر مسجل علنا لبيع حذاء رياضي على الإطلاق»، مضيفة: «وهذا أيضا أول زوج من الأحذية الرياضية يصل سعره إلى مليون دولار».

وتم شراء هذا الحذاء الرياضي من قبل «ريرز» وهي سوق استثمارية للأحذية الرياضية تسمح للمستخدمين بالاستثمار في أزواج نادرة من الأحذية الرياضية.

وكان الحذاء الرياضي الأسود هو الأول الذي تطلقه علامة «ييزي» التجارية التي يملكها ويست، وأثار ضجة في عالم الموضة عندما انتعله خلال عرض «غرامي» للعام 2008.

في السابق، تعاونت «نايكي» فقط مع رياضيين وكان حذاء ويست بمثابة خرق كبير للعلامة التجارية الأميركية.

أطلقت مجموعة «إير ييزي 1» بإصدار محدود العام 2009 وتلتها «إير ييزي 2» في العام 2012.

وفي العام التالي، أنهى ويست شراكته مع «نايكي»، معتبرا أن نصيبه من الإيرادات غير كاف وواصل التعامل مع «أديداس» العام 2014.

وحققت تلك الشراكة نجاحا تجاريا هائلا، محققة ما يقرب من 1.7 مليار دولار من العائدات العام 2020، وفقا لمذكرة داخلية لمصرف «يو بي إس» استشهدت بها وكالة «بلومبرغ».

وقال براهم ووتشر أحد المسؤولين في «سوذبيز» إن المبلغ «يظهر كانييه ويست كواحد من أكثر مصممي الملابس والأحذية الرياضية تأثيرا في عصرنا».

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