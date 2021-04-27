إلغاء احتفالات سان فيرمين في بامبلونا للعام الثاني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 12:35 مساء
سباق ثيران هائجة خلال احتفالات سان فيرمين في بامبلونا، 12 يوليو 2019 (أ ف ب)

ألغيت احتفالات سان فيرمين في بامبلونا بشمال إسبانيا والتي عادة ما تجذب ثيرانها السياح من كل أنحاء العالم في يوليو، للعام الثاني على التوالي؛ بسبب الوباء كما أعلن رئيس بلدية المدينة، الإثنين.

وقال إنريكي مايا، خلال مؤتمر صحفي: «يؤسفني أن أجد نفسي مرغما على إلغاء احتفالات سان فيرمين رسميا لهذا العام»، مشددا على أن تنظيم الاحتفالات «يمثل خطرا كبيرا» في حين أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ما زال «بعيدا عن المستوى الذي يتيح تحقيق مناعة جماعية»، وفق «فرانس برس».

تعد منطقة نافارا وعاصمتها بامبلونا واحدة من المناطق الإسبانية التي تضم معظم الإصابات بـ«كوفيد-19».

وهذا الإلغاء لا يشكل مفاجأة. ففي بداية فبراير، أعربت السلطات الإقليمية عن شكوكها بشأن تنظيم هذه الاحتفالات، معتبرة أن «مهرجانا دوليا مثل مهرجان سان فيرمين الذي يجتذب ملايين الأشخاص، لن تكون إقامته ممكنة».

في العام الماضي، حرم الوباء بامبلونا من احتفالاتها التي تقام عادة في الفترة من 6 إلى 14 يوليو. وهذا الإلغاء الثاني يمثل ضربة جديدة للاقتصاد المحلي.

وتعود هذه الاحتفالات بعيد شفيع منطقة نافارا القديس فرمين إلى القرون الوسطى وتتخللها مسيرات دينية وحفلات موسيقية ومصارعة ثيران.

وعلى مدى أسبوع، يركض مئات الأشخاص أمام الثيران في شوارع بامبلونا، مخاطرين بحياتهم في بعض الأحيان.

ومنذ العام 1911، أودت هذه الفعاليات بحياة 16 شخصا على الأقل، آخرهم في العام 2009.

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