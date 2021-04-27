مسابقات الروديو لرعاة البقر تعاوَد في تكساس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 10:20 صباحا
راكب ثيران يسقط أمام أنظار الجمهور ضمن مسابقة سان أنجلو (تكساس) للروديو، 16 أبريل 2021 (أ ف ب)

غادر جيف بيرتوس قريته في ساوث داكوتا لينضم إلى مسابقة الروديو لرعاة البقر في مدينة سان أنجيلو بولاية تكساس، وقاد الكاوبوي الشاب سيارته 14 ساعة لكي يشارك في المسابقة في اليوم التالي، لثماني ثوان.. على الأكثر.

فهذا الأميركي البالغ التاسعة والعشرين هو أحد «راكبي الثيران»، نجوم مسابقات رعاة البقر الذين ينتظرهم الجمهور ويشتري التذاكر لمشاهدتهم يحاولون الصمود ثماني ثوان على ظهر حيوان هائج، وفق «فرانس برس».

وعندما يصبح راكب الثور على الأرض، ينبغي أن يتجنب أن ينطح الحيوان القوي أو يسحقه. وحدهم الأكثر صلابةً (والأوفر حظا) يحصلون على مكافأة قيمتها ألفا دولار، ويمكن أن تصل إلى سبعة آلاف لأفضلهم.

يبتسم جيف بيرتوس عندما ينتهي من طلاء الحبل بمادة الراتنج لكي يلفه حول بطن الثور ويتمسك به «دأبت منذ صغري على ركوب الثيران. بدأت بالعجول ثم تابعت».

غيّرت أزمة «كوفيد -19» بعمق حياة جيف وأمثاله من الشباب الذين لا يضمنون تقاضي المال، لكنهم يتعرضون لخطر إصابات خطيرة. في الشتاء، يشاركون عادةً في بعض المسابقات خلال عطلات نهاية الأسبوع، لكنّ الصيف هو موسم الذروة، وتقام فيه أسبوعيا نحو خمس مسابقات روديو لرعاة البقر.

استخدام الكمامة نادر
وإذا كان الصيف مزدحما بالنشاطات، فهو أيضًا فترة مكلفة لرعاة البقر. ويوضح تاي وينرايت (22 عامًا) من لويزيانا أن «من الممكن جني الكثير من المال من ركوب الثيران، ولكن ينبغي أيضا إنفاق الكثير على الوقود وتذاكر السفر والإقامة في الفنادق»، وسوى ذلك.

ويرى هؤلاء الشباب في إقامة مسابقة الروديو في سان أنجلو مصدر ارتياح كبير ومؤشرا ملموسا إلى أن الحياة تعود إلى طبيعتها.

وعلى امتداد أمسية سان أنجلو، تتوالى فقرات العرض الوطنية أو المعبرة عن الغرب الأميركي، من النشيد الوطني، إلى سباقات راعيات البقر «الكاوغيرلز»، مرورا باستعراض أعلام تكساس، وشد الحيوانات بالحبال، وسواها.

وتجمع مسابقة الروديو التي تقام في منطقة تنتشر فيها تربية الماشية نحو خمسة آلاف شخص مساء أيام الجمعة والسبت والأحد، مدى ثلاثة أسابيع.

ومع أن وضع الكمامات مطلوب، إلا أن قلّة من الحضور تفعل. وبعد 15 يوما من بدء المسابقات، أفادت السلطات الصحية بأن مستوى الإصابات بقي متدنيا في المقاطعة إذ لم تسجل سوى ثلاث حالات جديدة من أصل السكان المئة والعشرين ألفا.

وخلافا للكثير من الأنشطة الأخرى، لم يعطل الوباء مسابقات رعاة البقر، فموسم 2020 أقيم قبل أسابيع قليلة من اندلاع الأزمة الصحية، في حين أن موسم 2021 يقام بعد شهر من رفع تدابير الإغلاق التي أعلنها حاكم تكساس في مطلع مارس.

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