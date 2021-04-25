تدشين النسخة الجديدة من برج دارارا الشهير في نيبال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 01:25 مساء
برج دارارا الجديد في كاتماندو، 24 أبريل 2021 (أ ف ب)

دشنت نيبال نسخة طبق الأصل من برج دارارا الشهير الذي تهدم خلال الزلزال القوي العام 2015، عشية الذكرى السادسة لهذه الهزة الأرضية.

وكان هذا البرج المكون من تسع طبقات والذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، أحد أبرز المعالم السياحية في كاتماندو، ويقع في ساحة دوربار. وكما الكثير من المعالم الأخرى، انهار جرّاء الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وأودى بحياة نحو تسعة آلاف شخص، وفق «فرانس برس».

وافتتح رئيس الوزراء خدجا براساد شارما أولي، السبت، البرج الأبيض الجديد الذي يبلغ ارتفاعه 84 مترا، والمبني بجوار أنقاض البرج الأصلي، وتتدلى الزهور من شرفة طبقته العلوية. وقال: «برج دارارا مرتبط بمشاعرنا وفخرنا وماضينا وتاريخنا».

وأقيمت طبقتان تحت الأرض لإيواء متحف مخصص للزلزال.

وسبق أن أعيد بناء البرج الأصلي مرة أولى بعد زلزال العام 1934 وكان ارتفاعه 50 مترا ويوفر مناظر خلابة للعاصمة.

وقُتل أكثر من خمسين شخصا عندما سقط في العام 2015.

ويشكل البرج الجديد جزءا من برنامج وطني ضخم لإعادة الإعمار أعاقته السجالات السياسية والبيروقراطية، مما حال دون إنجاز عدد كبير من المباني، بينها ما هو مخصصة لأغراض صحية ومؤسسات حكومية ومدارس.

وأفادت الهيئة الوطنية لإعادة الإعمار بأن 93 في المئة من المباني الخاصة أعيد بناؤها.

ورمم نحو 493 من 920 موقعا تاريخيا تضررت من الزلزال، بينها 288 موقعا في طور التنفيذ، وفقا لبيانات حكومية.

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