«مقبرة» صينية للدراجات الهوائية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 10:29 صباحا
صورة تظهر «مقبرة» لدراجات هوائية مشتركة في شنيانغ الصينية، 19 أبريل 2021 (أ ف ب)

في شمال شرق الصين، تُذكر آلاف الدراجات غير المستخدمة المصفوفة، على أرض قاحلة، بالنمو الفوضوي أحيانا لقطاع الدراجات الهوائية المشتركة في البلاد.

منذ العام 2016، غزت المدن الصينية هذه الدراجات التي يمكن استئجارها ببساطة عبر تطبيق على هاتف ذكي وتركها على أي رصيف بعد الانتهاء من استخدامها، وفق «فرانس برس».

وهذا المفهوم البسيط أعاد إحياء الدراجة الهوائية في الصين، حيث كانت الوسيلة الرئيسية للتنقل حتى سبعينات القرن الماضي قبل أن تحل مكانها السيارة تدريجا التي تعتبر رمزا للارتقاء الاجتماعي.

ومع ظهور علامات تجارية للدراجات الهوائية المشتركة، أصبحت وسائل النقل هذه موجودة في كل مكان، واستحالت في بعض الأحيان كابوسا إداريا للبلديات التي اتخذ بعضها تدابير للحد من أعدادها.

في شنيانغ عاصمة مقاطعة لياونينغ (شمال شرق)، ساحة شاغرة ضخمة تحوي آلاف الدراجات الهوائية ودراجات السكوتر الكهربائية غير المستخدمة حاليا.

وسارعت المجموعات الصينية الرئيسية، في السنوات الأخيرة، لفرض نفسها في سوق مشاركة الدراجات الهوائية قبل انفجار الفقاعة. في بداية العام 2018، اختفت الشركة الصينية الناشئة «أوفو» من السوق وانهارت تحت وطأة الديون.

ويندر حدوث أضرار أو عمليات سرقة للدراجات المشتركة في الصين، لكن بعضها متروك في أماكن غير قانونية والعديد منها يتراكم قرب مداخل المترو.

وفي مواجهة ذلك، تحركت بعض البلديات. وخططت بكين على سبيل المثال، لإزالة 44 ألف دراجة من مناطقها الحضرية هذا العام بهدف تقليص أسطول العاصمة إلى 800 ألف دراجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لمسة وفاء - المدرب الوطني ولاعب الاتحاد عبدالرزاق فرندس (الحلقة 9)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 9)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 9)
فيديو
«يويفا» يوجه تحذيرا للأندية المتمردة
رياضة عالمية
بعد مقتل ديبي جريدة فرنسية تحذر من سيناريو كارثي على المنطقة شبيه بما بعد سقوط ...
ليبيا
حسام حسن يعلق على هدفه أمام الأهلي المصري قبل الانتقال إلى الدوري الليبي
رياضة محلية
أطفال أبطال (الحلقة 9)
فيديو
الغربال (الحلقة 9)
فيديو
«المركزي» يفتح اعتمادات مستندية لأكثر من 200 شركة خلال أسبوع
ليبيا
بوتين يتوعد برد «غير معهود وسريع وقاس» على «الاستفزازات» ضد روسيا
دولى
«إنستغرام» تتيح لمستخدميها تنقية الرسائل المباشرة
علوم وتكنولوجيا
الهند تسجل 315 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية بالعالم
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 9)