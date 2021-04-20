احتراق سيارة «تيسلا» ووفاة رجلين داخلها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 01:15 مساء
شعار تيسلا على مركبة من طراز مودل واي (أ ف ب)

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» وقناة «كي بي آر سي 2» التليفزيونية، الأحد، وفاة رجلين في تكساس في حادث سيارة «تيسلا»، لم يكن على الأرجح يقودها أحد خلف المقود.

وذكرت الوسيلتان الإعلاميتان أن المركبة كانت تسير بسرعة عند اصطدامها، مساء السبت، بشجرة واحتراقها. وعثرت السلطات على جثتين، إحداهما بجانب مقعد السائق والثانية على المقاعد الخلفية.

وقال مارك هيرمان المسؤول في شرطة مقاطعة هاريس، لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن «العناصر الأولية للتحقيق الذي لم ينتهِ بعد، تظهر أن السيارة كانت تتنقل من دون سائق».

ولم يُعرف، الأحد، ما إذا كانت الوسادة الهوائية في مقعد السائق فُتحت، أو ما إذا كان نظام المساعدة على القيادة في وضعية تشغيل عند حصول الاصطدام.

وتحذر «تيسلا»، عبر موقعها الإلكتروني، من أن أنظمة المساعدة على القيادة الموجودة في مركباتها لا تجعلها مستقلة تمامًا، وبالتالي يبقى الإشراف البشري الدائم على مسار السيارة أمرًا لازمًا.

غير أن فيديوهات كثيرة تنتشر باستمرار، عبر الإنترنت، لسيارات «تيسلا» مع سائقين ينامون أثناء القيادة أو يرفعون أيديهم لفترة طويلة عن المقود.

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