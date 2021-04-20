وفاة عميدة سن الأميركيين عن 116 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 10:19 صباحا
شخص مسنّ يمشي في مدينة نانت غرب فرنسا، 16 مارس 2017 (أ ف ب)

توفيت عميدة سن الأميركيين هيستر فورد عن 116 عامًا تاركة سلالة كبيرة تشمل حوالى مئة من أحفاد الأحفاد، بحسب ما أعلنت عائلتها عبر الشبكات الاجتماعية.

وفي ظل شكوك بشأن تاريخ ميلادها بالتحديد (1904 أو 1905)، نالت هيستر فورد لقب عميدة سن الأميركيين رسميًّا سنة 2019 من مجموعة «غرينتولوجي ريسرتش غروب» التي تحصي الأشخاص فوق سن 110 سنوات، وفق «فرانس برس».

وولدت هذه الأميركية السوداء في ولاية كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق الولايات المتحدة، وكبرت في مزرعة؛ حيث كانت تقطف القطن وتعمل في الحقول، قبل العمل كمربية أطفال، وفق قناة «دبليو بي تي في» التليفزيونية المحلية.

وقالت العائلة، في بيان نشرته عبر شبكات التواصل الاجتماعي: «هي كانت تمثل التقدم في عائلتنا، لكن أيضًا الأميركيين من أصل أفريقي وثقافتهم في بلدنا. هي كانت تذكرنا بالدرب الطويل الذي اجتزناه كشعب».

وعاشت فورد المولودة بعد حوالى أربعين عامًا من إلغاء العبودية، مراحل الفصل العنصري التي استمرت حتى ستينات القرن العشرين في الولايات المتحدة.

كما أن وباء «كوفيد-19» ليس الجائحة الأولى التي شهدت عليها فورد، إذ إنها عاصرت خلال سنوات المراهقة جائحة الإنفلونزا الإسبانية اعتبارًا من 1918.

وتترك هذه السيدة التي يصفها أفراد الأسرة بأنها «ركن» العائلة، سلالة كبيرة وراءها من أكثر من 280 فردًا: 12 ولدًا و48 حفيدًا وحوالى مئة من أبناء الأحفاد وعدد موازٍ من أحفاد الأحفاد.

وهي توفيت، السبت، في منزلها محاطة بعائلتها، وفق قناة «دبليو بي تي في» التي لم تذكر أسباب الوفاة.

يُشار إلى أن عميدة سن البشرية حاليًّا هي اليابانية كاني تاناكا، البالغة 118 سنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليدز يخطف من ليفربول فرصة حجز مقعد دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
دوريات رمضان تعم مختلف المناطق الليبية
رياضة محلية
إعادة انتخاب ديبي رئيسا لتشاد بعد حصوله على 79% من أصوات الناخبين
دولى
جنوب أفريقيا.. حريق كايب تاون يتجه نحو وسط المدينة (فيديو)
دولى
القوات التشادية تعلن مقتل 300 متمرد وخمسة جنود في شمال البلاد
دولى
«المركزي» يتابع خطة السيولة مع المصارف.. ويتوعد بـ«عقوبات»
ليبيا
شركة هونداي تبدي استعدادها للعودة للعمل في ليبيا
ليبيا
«ويفا» يتبنى نظاما جديدا لدوري الأبطال بـ36 ناديا بدءا من 2024 بعد الحركة ...
رياضة عالمية
أوروبا تقرأ «التاريخ الخفي للاستعمار الإيطالي في ليبيا»
ثقافة وفن
نص قرار مجلس الأمن بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا
ليبيا
مجلس الأمن يدعو ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ خطوات لتيسير الانتخابات ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: حضور دولي للحكومة وتساؤل حول مصير «الأولويات»
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لمسة وفاء - ساسي كرير (الحلقة 6)