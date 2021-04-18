بريطانيا تسلم «صائغ المشاهير» المحتال إلى الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 01:15 مساء
الصائغ الهندي نيراف مودي يُنقل إلى خارج محكمة في لندن في 30 مايو 2019 (أ ف ب)

وقعت لندن مرسوم تسليم الصائغ الهندي الهارب، نيراف مودي، إلى بلده، حيث يواجه تهمة الاحتيال.

وتصل قيمة الأموال التي حصل عليها مودي من أحد أكبر المصارف إلى نحو 1.8 مليار دولار، وفق «فرانس برس».

وفشل مودي الذي يُلقب بـ«صائغ النجوم» نظرا إلى كون زبائنه من مشاهير هوليوود وبوليوود، بمسعاه القانوني لتجنب تسليمه من المملكة المتحدة في فبراير.

وهو فر من الهند في فبراير 2018 بعد اتهامه بتولي دور مركزي في الاحتيال على بنك بنجاب الوطني، أحد أكبر مصارف الهند، بقيمة 1.8 مليار دولار.

وكان أمام وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، شهران للموافقة على تسليمه، بأمر من قاضي المقاطعة سام غوزي بعد جلسات محاكمة استمرت عامين.

وأشار غوزي في حكمه إلى أن هناك أدلة كافية على ضلوع مودي في قضايا جرمية في الهند.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في بيان مقتضب: «في 25 فبراير أصدر قاضي المقاطعة حكما في قضية تسليم نيراف مودي. ووقع أمر التسليم في 15 أبريل». ولدى مودي 14 يوماً للتقدم بطلب استئناف لقرار باتيل.

وقبل الاحتيال المفترض الذي أثار ضجة كبيرة في الهند، قدرت مجلة «فوربس» ثروة مودي بـ1.73 مليار دولار، ما جعله يحتل المرتبة 85 على قائمة أغنياء الهند.

وكان أوقف في لندن في مارس 2019، وأودع الحبس الاحتياطي بينما كانت قضيته أمام المحكمة. ويواجه الرجل البالغ 49 عاما أيضاً تهمة غسل الأموال وممارسة ترهيب شهود وإتلاف أدلة.

وفي حكمه الصادر في فبراير، رد غوزي ادعاءات قدمها فريق مودي القانوني بأنه لن يُعامل بإنصاف في الهند. كما قال إن لا أدلة كافية من الأطباء تدفع إلى الاعتقاد بأنه يفكر في الانتحار.

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