رمضان بنكهة الورد في الطائف

عامل في مزرعة بن سلمان يجلس بين أوراق الورد الجوري المستخدم لإنتاج ماء الورد والزيت في مدينة الطائف غرب السعودية في 11 أبريل 2021 (أ ف ب)

تتفتح الورود في مدينة الطائف السعودية، في الربيع، لتتحول المناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة إلى لوحة وردية زاهية.

وفي أبريل، تُقطف هذه الورود من أجل استخراج الزيت المستخدم في تطهير الجدران الخارجية للكعبة المشرّفة في مدينة مكة المكرمة.

ويصادف موسم الحصاد هذا العام خلال شهر رمضان، حسب «فرانس برس».

ويرعى العاملون في مزرعة بن سلمان شجيرات الورد ويقطفون عشرات الآلاف من الزهور كل يوم لإنتاج ماء الورد والزيت، المكونات الثمينة الخاصة بصناعات التجميل وكذلك الطهي.

الزيت المعطر

أصبح الزيت المعطر شائعا بين ملايين المسلمين الذين يزورون المملكة كل عام للحج، لكن لطالما كانت النباتات والزهور جزءا من الفن الإسلامي.

وتُعرف الطائف باسم مدينة الورود إذ ينبت فيها ما يقرب من 300 مليون زهرة كل عام في أكثر من 800 مزرعة زهور يفتح كثير منها أبوابه للزوار.

بينما يقوم العمال بقطف الأزهار في الحقول، يعمل آخرون على ملء السلال يدوياً، ثم تغلى الزهور وتُقطّر.

وقال صاحب مزرعة بن سلمان خلف الطويري: «نبدأ في غلي الورود على نار عالية حتى تتبخّر تقريبا، ويستغرق ذلك نحو 30 إلى 35 دقيقة».

وأضاف: «بعد ذلك نقوم بخفض الحرارة لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة، حتى تبدأ عملية التقطير التي تستمر لمدة ثماني ساعات».

وبمجرد أن يطفو الزيت إلى أعلى الأحواض الزجاجية، تبدأ عملية الاستخراج.

ويُستخرج الزيت بحقنة كبيرة لملء قوارير مختلفة الأحجام، ويبلغ سعر أصغرها 400 ريال سعودي (نحو 106 دولارات).