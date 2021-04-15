دبي تسمح للمطاعم بالعمل خلال صوم رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 02:05 مساء
مشهد عام لدبي، 15 يناير 2021 (أ ف ب)

أعلنت إمارة دبي في تعميم أصدرته، الثلاثاء، في أول أيام رمضان، ترك الخيار للمطاعم في تغطية واجهاتها أو إزالة الستائر أثناء تقديم الطعام للزبائن في ساعات النهار خلال شهر الصوم.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عبر تغريدة على «تويتر»: «يمنح التعميم إدارات المطاعم خيار تغطية المطاعم أو إزالة الستائر أثناء تقديم الطعام للزبائن خلال ساعات الصيام»، وفق «فرانس برس».

وبحسب البيان فإن التعميم يحل محل ذلك المعمول به منذ سنوات «والذي كان يلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان».

وبحسب البيان فإن «التعميم سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان» الذي بدأ، الثلاثاء.

وفتحت دبي أبوابها في الأسابيع الأخيرة أمام السياح الأجانب وخففت من القيود المفروضة لمواجهة جائحة «كوفيد-19».

وأكثر من 90 بالمئة من سكان الإمارة البالغ عددهم 3.3 مليون نسمة هم من الأجانب.

وأواخر العام الماضي أعلنت الإمارات عن تعديلات قانونية لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

ومن بين التعديلات «إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف في ما يسمى جرائم الشرف، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات».

وتشمل التعديلات السماح لغير المتزوجين بالإقامة معًا وعدم تجريم محاولات الانتحار وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول، بحسب وسائل إعلام محلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 1)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 1)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 1)
فيديو
الاتحاد الأوروبي يفاوض «فايزر» لطلب 1.8 مليار جرعة من لقاحها لسنة 2022-2023
دولى
وفاة برني مادوف صاحب أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ
دولى
«التعشير الحجازي» رقصة «حربية» متوارثة عبر الأجيال في السعودية
ثقافة وفن
وصفتهم الحكومة بـ«مرتزقة» تسللوا من ليبيا.. المعارضة التشادية تعلن عن تحرير مدن ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترصد أهم أرقام وإحصاءات الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
السلطات الصحية الأميركية توصي بتجميد استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» إثر مخاوف ...
دولى
إبراهيم الكوني: أنا في سباق مع الزمن لكي أنزف كما ينبغي
ثقافة وفن
تركيا وليبيا تجددان تمسكهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية
ليبيا
في ضريح أتاتورك.. ماذا كتب الدبيبة؟
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أضرار ترك خزان الوقود شبه فارغ