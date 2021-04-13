سرقة «أكبر أرنب في العالم» في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 04:05 مساء
أرنب في ماديسون بولاية ميسيسيبي الأميركية، 20 يوليو 2012 (أ ف ب)

أطلقت الشرطة البريطانية نداء للشهود بعد سرقة «أكبر أرنب في العالم» بحسب التوصيف الوارد عنه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فيما رصد صاحبه مكافأة لمن يساعد في العثور عليه.

وذكرت قوات الأمن أن الأرنب داريوس البالغ طوله 1.29 متر، سُرق من حظيرة كان يعيش فيها في حديقة أصحابه في ستولتون بمنطقة روشستر ليل السبت - الأحد.

وعلى «تويتر»، وعدت صاحبة الأرنب أنيت إدواردز بمكافأة مالية قدرها ألف جنيه استرليني (1376 دولارا) لمن يساعد في إعادته، موضحة أن الحيوان البالغ 11 سنة وفق الصحافة البريطانية، قد تخطى سن التكاثر، بحسب «فرانس برس».

وقالت إدواردز وهي عارضة سابقة لمجلة «بلايبوي» تبلغ 68 عاما، لجريدة «دايلي تلغراف» إن «كل حيوان فرد لا يمكن استبداله».

وأشارت إلى أن الأرنب داريوس يتبع بسبب سنه نظاما غذائيا خاصا، وبالتالي فإن توقفه عن هذه الحمية من شأنه تعريضه للموت.

وأُدرج الأرنب داريوس ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه «أكبر أرنب على قيد الحياة» سنة 2010.

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