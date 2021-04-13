مليون دولار سعر مبدئي لحذاء انتعله كانييه ويست

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 02:03 مساء
صورة مؤرخة في 10 فبراير 2008 للمغني كانييه ويست خلال حفلة غرامي منتعلا حذاء نايكي ييزي الرياضي (أ ف ب)

تتوقع دار «سوذبيز» أن يصل سعر أول حذاء رياضي «نايكي ييزي» انتعله المغني، كانييه ويست، في حفلة «غرامي»، إلى أكثر من مليون دولار.

وطرح حذاء «نايكي إير ييزي 1» الرياضي يأتي في إطار عملية بيع خاصة، ما يعني أنه لن يعلن السعر النهائي أو هوية المشتري إلا إذا أراد الأخير ذلك، وفق «فرانس برس»، الإثنين.

وكان الحذاء الرياضي الأسود هو الأول الذي تطلقه علامة «ييزي» التجارية التي يملكها ويست، وقد أثار ضجة في عالم الموضة عندما انتعله خلال عرض «غرامي» للعام 2008.

في السابق، تعاونت «نايكي» فقط مع رياضيين وكان حذاء ويست بمثابة خرق كبير للعلامة التجارية الأميركية.

أطلقت مجموعة «إير ييزي 1» بإصدار محدود العام 2009 وتلتها «إير ييزي 2» في العام 2012.

وفي العام التالي، أنهى ويست شراكته مع «نايكي» معتبرا أن نصيبه من الإيرادات غير كافٍ وواصل التعامل مع «أديداس» العام 2014.

وحققت تلك الشراكة نجاحا تجاريا هائلا، محققة ما يقرب من 1.7 مليار دولار من العائدات العام 2020، وفقا لمذكرة داخلية لمصرف «يو بي إس» استشهدت بها وكالة «بلومبرغ».

وسيعرض الحذاء الرياضي الذي يبيعه جامع الأحذية راين تشانغ في هونغ كونغ اعتبارا من 16 أبريل.

في أغسطس من العام الماضي، بيع زوج من حذاء «نايكي إير جوردن 1» في مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد نظمته دار «كريستيز».

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