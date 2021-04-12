نجمة على «إنستغرام» تنضم إلى مجلس إدارة مجموعة أزياء فاخرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 10:43 صباحا
نجمة إنستغرام كيارا فيرانيي خلال السهرة التقليدية التي تنظمها مجلة "فانيتي فير" بعد احتفال توزيع جوائز الأوسكار في 9 فبراير 2020 (أ ف ب)

ضمت مجموعة الأزياء الإيطالية الفاخرة «تودز»، الجمعة، إلى مجلس إدارتها، أبرز «المؤثرات» الإيطاليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيارا فيرانيي.

واعتبر الرئيس التنفيذي للمجموعة، دييغو ديلا فالي، في بيان أن «إلمام كيارا بعالم الشباب سيكون ثميناً بالتأكيد»، وفق «فرانس برس».

وعلّقت المدوّنة ومصممة الأزياء الإيطالية (33 عاماً) على تعيينها، فاعتبرت أن انضمامها إلى مجموعة «تودز» يعني «إعطاء صوت» لجيلها من خلال إحدى الشركات الإيطالية الرائدة في العالم.

وعلى أثر هذا الإعلان، شهد سعر سهم «تودز» في بورصة ميلانو ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 14%، ووصل 32.74 يورو عند الإغلاق.

وتُعتبر فيرانيي من نجمات تطبيق «إنستغرام» ويبلغ عدد متابعيها نحو 23.3 مليون، وهي عُرفت العام 2009 من خلال مدونة أزياء بعنوان «ذي بلوند سالاد».

ثم أطلقت مجموعتها الخاصة للأحذية العام 2015، قبل أن تتعاون مع عدد من العلامات التجارية للأزياء، منها «ديور» و«شانيل»، وتصبح بالإضافة إلى مدونتها رائدة أعمال في الأنشطة التجارية ومنها متجر على الإنترنت.

وتمتلك عائلة فيلا فالي علامة «تودز» منذ تأسيسها العام 1978، وشهدت المجموعة التي اشتهرت بالأحذية من دون كعب انخفاضاً بنسبة 30.4 في مبيعاتها التي تراجعت إلى 637.1 مليون يورو العام 2020 تحت تأثير وباء «كوفيد-19».

إضافة إلى «تودز» تمتلك المجموعة علامات عدة؛ أبرزها «هوغان» و«روجيه فيفييه»، التي اتخذت عارضة الأزياء الفرنسية السابقة إينيس دو لا فريسانج سفيرة لها.

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