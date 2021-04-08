ألعاب مستوحاة من أفلام «سوني بيكتشرز» في مدينة ملاهٍ جديدة

شعار «سوني» على صالة عرضها في طوكيو، 3 فبراير 2021 (أ ف ب)

ستكون الألعاب المستوحاة من فيلم «مِن إن بلاك» والمنزلقات المائية المستلهمة من فيلم «جوماندجي» ضمن أبرز ما تتضمنه مدينة ملاهٍ في تايلاند تُفتتح في الخريف وتًشارك في بنائها شركة «سوني» العملاقة للتكنولوجيا في إطار سعيها إلى التوسع في مجال الترفيه.

وأعلنت «سوني بيكتشرز إنترتينمنت» وشركة «أمازون فولز» التايلاندية المتخصصة في إنشاء الملاهي، الأربعاء، أن المدينة الترفيهية التي تقع على مقربة من باتايا ستفتح أبوابها في أكتوبر بهذه المنطقة المقصودة من السياح في الأوضاع الطبيعية، وفق «فرانس برس».

وتضمّ مدينة الملاهي مناطق وألعابا من أجواء أفلام أنتجتها شركة «كولومبيا بيكتشرز» المملوكة لشركة «سوني»، ومنها الفيلمان الهوليووديان الشهيران «غوست باسترز» و«باد بويز».

وأشارت «سوني بيكتشرز» إلى أن «كولومبيا بيكتشرز أكوافيرس» ستكون أول مدينة ترفيهية من نوعها، لكنها لم تفصح عن تكلفة إنشائها.

ووسعت مجموعة «سوني» اليابانية في السنوات الأخيرة نطاق أعمالها من قطاع التكنولوجيا الذي تختص به أصلا إلى قطاعات أخرى منوّعة، معززة أنشطتها في مجال الترفيه وخصوصا في الموسيقى والسينما.