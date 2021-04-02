سر تنكر زوجة بايدن على طائرة الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 10:50 صباحا
جيل بايدن لدى وصولها إلى أندرو الجوية العسكرية في ولاية ماريلاند في الأول من أبريل 2021 (أ ف ب)

في مزحة بمناسبة الأول من أبريل، تنكرت السيدة الأميركية الأولى، جيل بايدن، بزيّ مضيفة، ووزعت المثلجات على ركاب كانوا يرافقونها في رحلة بالطائرة.

وتسلّم أفراد الطاقم وعناصر الاستخبارات والصحفيون قطع المثلّجات، من امرأة سمراء قصيرة الشعر تضع كمامة سوداء وشارة تحمل اسم «جازمين»، جالت بينهم في ممرات الطائرة التي كانت عائدة بها إلى واشنطن بعد زيارة لولاية كاليفورنيا، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وبعد خمس دقائق، أطلت «جازمين» مجددًا على الصحفيين، وخلعت شعرها المستعار، وكشفت لهم هويتها الحقيقية، معلنة لهم: «إنها كذبة أبريل».

وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها جيل بايدن الركاب على طائرة.

فعندما كان زوجها نائبًا لرئيس الولايات المتحدة، دخلت ذات مرة إحدى مقصورات الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» وصرخت «بوو!» بوجه أول شخص فتح بابها، بحسب وسائل إعلام أميركية.

واعترف الصحفيون الذين رووا وقائع مزحة جيل بايدن بأن تنكرها انطلى عليهم، معزّين أنفسهم بأن أفراد فريقها حتى لم يتعرفوا عليها. وأشار التقرير الصحفي إلى أن قطعة الآيس كريم بالفانيليا المغلفة بالشوكولاتة كانت «لذيذة الطعم».

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