ولاية نيويورك تشرِّع استخدام الحشيشة لغايات الترفيه

نبتات حشيشة قرب مدينة كتامة في شمال المغرب، 2 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

وقّع حاكم ولاية نيويورك، الأربعاء، قانونا يشرّع تناول الماريغوانا للترفيه، لتنضم تاليا إلى 14 ولاية أميركية أخرى تتيح للبالغين تدخين الحشيشة من دون مواجهة مشكلات مع الشرطة.

هذا القانون الجديد الذي أُقر بدعم غالبية ديمقراطية في مجلسي البرلمان في الولاية التي تعد عشرين مليون نسمة، يذهب أبعد من القوانين التي أقرتها ولايات أخرى، ويسعى القائمون عليه ليشكّل نموذجا للعدالة الاجتماعية، وفق «فرانس برس».

وهو يلحظ توزيع نسبة من إيرادات البيع المقدرة بنحو 350 مليون دولار سنويا، على مناطق ذات كثافة سكانية من السود والمتحدرين من أصول أميركية لاتينية، من خلال ضريبة 9%.

وينص القانون أيضًا على تنظيف السجلات القضائية تلقائيا للأشخاص الذين دينوا سابقا في ارتكابات لم تعد تعرّض مرتكبيها لملاحقات بموجب التشريع الجديد.

وقال الحاكم أندرو كوومو في بيان: «لفترة طويلة جدًا، استهدف حظر استخدام الحشيشة بطريقة غير متناسبة الأشخاص ذوي البشرة الملونة من خلال فرض عقوبات سجن ثقيلة في حقهم».

وأضاف الحاكم: «هذا التشريع التاريخي ينصف مجتمعات لطالما عانت التهميش ويلاقي صناعة جديدة سيؤدي إلى نمو الاقتصاد»، في ظل تقديرات الولاية بأن القانون الجديد سيوفر ما بين 30 ألفا و60 ألف فرصة عمل.

وفور إقرار المراسيم التطبيقية، وهو ليس متوقعًا قبل 2022، يتيح القانون للبالغين في سن 21 عامًا وما فوق شراء الحشيشة وزرع نبتات للاستهلاك الشخصي في منازلهم.

ويبطل القانون أيضًا العقوبات على حيازة ما يصل إلى 85 غراما من الحشيشة. كما سيُوسع البرنامج الذي يسمح بتوزيع الحشيشة لغايات طبية.