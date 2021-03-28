صور نادرة في روسيا لأنثى فهد آمور وأشبالها الثلاثة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 11:35 صباحا
أنثى فهد آمور وأشبالها الثلاثة في محمية «أرض الفهود» الطبيعية الروسية، ديسمبر 2020 (أ ف ب)

مرت أنثى فهد آمور وأشبالها الثلاثة، وهي من أندر أنواع السنوريات الكبيرة في العالم، أمام عدسة كاميرا مثبتة لتصيد ما يجري في الموقع في أقصى الشرق الروسي، فالتقطت لها صورة عائلية نادرة تتوج الجهود المبذولة لإنقاذ هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.

صّورت الفهود الأربعة في ديسمبر الماضي، في محمية طبيعية وطنية نشرت هذه الصور ومشاهد الفيديو الجمعة، علمًا بأن اسم آمور الذي يطلق على هذا النوع من الفهود يشير إلى اسم النهر الذي يتدفق بين روسيا والصين، وفق «فرانس برس».

وظهرت الحيوانات المرقطة في مقطع الفيديو واقفة على مرتفع صخري يطل على الغابة. وبدت الأم في وضع تَرَصُّد ربما لحيوان آخر، وهي تخرج من إطار الصورة. وبقيت الأشبال الثلاثة تراقبها بهدوء لأكثر من دقيقة.

وقال الناطق باسم محمية «أرض الفهود» التي أقيمت العام 2012 في منطقة بريمورييه الروسية إيفان راكوف إنها المرة الأولى يتم تصوير هذه الأنثى مع أشبالها.

وأضاف: «اكتشفنا أنها تمكنت من تربية أسرة، مشيرًا إلى أن عمر هذه الأم التي أُطلِق عليها اسم «ليو 117 إف» يقدر بنحو أربع سنوات.

وتُعتبَر فهود آمور المعروفة بمهاراتها في التسلق أندر السنوريات الكبيرة في العالم وهي مهددة بالانقراض، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وفي السنوات الأخيرة، أتاحت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية والصينية لمكافحة إزالة الغابات والصيد الجائر زيادة أعداد هذه الحيوانات بشكل كبير.

ويُقدّر عددها في الوقت الراهن بأكثر من مئة في روسيا، بعدما لم يكن يتجاوز 35 قبل 20 عامًا.

واعتبر المسؤول عن الأنواع النادرة في الفرع الروسي للصندوق العالمي للطبيعة في منطقة أمور أليكسي كوستيريا أنه «نجاح عظيم».

وأوضح أن إقامة المحميات والجهود المشتركة مع الصين أنقذت الأنواع من الصيد الجائر الذي اختفى الآن «عمليًّا».

وأشار الخبير إلى أن عدد الغزلان التي تشكّل الطرائد المفضلة للسنوريات زاد أيضًا في هذه المنطقة الشاسعة التي تعد كذلك موطنًا للوشق والنمور.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«متطرفون» يسيطرون على بلدة شمال موزمبيق بالقرب من مشروع غازي ضخم
دولى
نص كلمة كوبيش في اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي
ليبيا
هيئة قناة السويس: الأحوال الجوية ليست السبب الرئيسي لجنوح السفينة
عربى
التحدي يتوج بالسوبر الليبي - التونسي لـ«القدم المصغرة» للمرة الثانية وجائزة 5000...
رياضة محلية
«رويال بوسكاليس»: توقعات بإعادة تعويم السفينة العملاقة العالقة في قناة السويس ...
اقتصاد
دورتموند يفتح مزادا خياليا على هالاند
رياضة عالمية
مدرب خليج سرت يتساءل: لماذا لم يقدم مجلس اتحاد الكرة استقالته بعد خماسية المنتخب...
رياضة محلية
يكفي 5 آلاف شخص.. إعداد أكبر طبق «كسكسي» في ليبيا بغدامس
ليبيا
مدير «الدعم المركزي» يجتمع مع معاونه بالمنطقة الشرقية
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا» توصي بفرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية
ليبيا
مدير «ماكلارين» يتوقع فوز هاميلتون بلقب ثامن في الفورمولا 1.. ويكشف موعد اعتزاله
رياضة عالمية
تقرير أممي: نحو 20% من المواد الغذائية تهدر في العالم
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير لقاح قد ينهي أورام الدماغ السرطانية