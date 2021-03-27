كيف تبيع طنًا من الجبن في 3 أيام؟

أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع مبيعات الأجبان في دير سيتو بنسبة 50 في المئة (أ ف ب)

دخل رهبان دير سيتو (جنوب شرق فرنسا) في تحدٍ مع أنفسهم، لتصريف نحو طن من الجبن في ثلاثة أيام.

وتأتي رغبتهم هذه بعدما تراكمت لديهم كمياته غير المبيعة بسبب الجائحة، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وقال الأخ جان كلود المسؤول عن التسويق في الدير، الذي تأسس عام 1098 إن «انخفاض المبيعات وصل إلى نحو 50% نظرًا إلى إقفال المطاعم و إلى تراجع ارتياد الزبائن المتاجر».

وأضاف الراهب السيسترسي ضاحكًا: «حاولنا أن نشرح لبقراتنا الـ75 أن علينا خفض إنتاج الحليب، لكن يبدو أنها لم تفهم ذلك».

وفي ظل هذا الواقع، تراكم في أقبية الدير «أربعة آلاف قالب من الجبن» زيادة عن المخزون المعتاد، وبلغ الفائض تالياً نحو 2,8 طن لدى الرهبان التسعة عشر الذين يعيشون في صمت ويمضون وقتهم في الصلاة والعمل اليدوي.

ويُسجَّل في العادة حجم طلب كبير على هذا الجبن من نوع «روبلوشون» الذي ينتجه الدير منذ عام 1925، وهو فاز في العام 2020 بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية في ليون (جنوب شرق فرنسا).

وقال الراهب «في العادة، نرفض الطلبات. نبيع في هونغ كونغ وطوكيو ودبي...». ويبلغ حجم مبيعات الدير 1,2 مليون يورو سنويًّا مقابل 140 ألف قالب جبن.

وسعيًّا إلى تصريف منتجاته غير المبيعة، قرر الدير إطلاق «تحدِ» يتمثل في بيع طن من الجبن على الأقل بحلول صباح الثلاثاء عبر الإنترنت من خلال شركة «ديفاين بوكس» الناشئة المتخصصة في المبيعات عبر الإنترنت.

وأكد الأخ جان كلود ثقته بإمكان تحقيق الهدف، مشيرًا إلى أن أن الدير تلقى حتى الآن عبر الرابط المخصص لذلك طلبيات لشراء 300 كيلوغرام منذ بدء البيع، صباح الجمعة، على أن يُقفل باب الطلبيات منتصف ليل الإثنين.