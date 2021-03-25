تحذير من «آفة» عناكب مميتة بعد فيضانات سدني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 01:45 مساء
صورة تظهر واحدًا من العناكب المميتة التي انتشرت في سدني بعد الفيضانات، 24 مارس 2021 (أ ف ب)

من المتوقع أن تجتاح أكثر العناكب السامة في العالم سدني بعد هطول أمطار غزيرة، كما أعلنت حديقة الزواحف الأسترالية، محذرة من أن العناكب القاتلة قد تلجأ إلى المنازل أثناء هروبها من الفيضانات.

وتسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات هائلة في ولاية نيو ساوث ويلز، ولا تزال المياه تغمر أجزاء من ضواحي شمال غرب سدني، وفق «فرانس برس».

وفيما شعر السكان بالراحة مع صفاء الأجواء يوم الأربعاء، بعد أيام من هطول الأمطار، تلقوا «تحذيرًا عاجلًا» للاستعداد لتدفق نوع من أكثر العناكب فتكًا والمستوطنة في سدني.

وقال مدير الحديقة، تيم فولكنر في بيان، «الطقس الدافئ المرتقب ومستويات الرطوبة المرتفعة هما المزيج المثالي لازدهار هذه العناكب في الأيام المقبلة».

وأضاف: «مع الفيضانات الهائلة التي شهدناها في منطقة سدني الكبرى، أُجبرت هذه الزواحف على مغادرة مسكنها والبحث عن ملاذ في مناطق أكثر جفافًا».

وتابع: «يا للأسف، قد يعني ذلك أنها ستصل إلى المنازل قريبًا جدًّا».

وانتشرت صور الآلاف من العناكب الهاربة من مياه الفيضانات، التي تتسلق الأسوار والمباني على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، ما أثار الرعب في نفوس السكان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أسترازينيكا»: لقاح الشركة المضاد لـ«كورونا» فعّال بنسبة 76%
دولى
القيادة العامة تنعى محمود الورفلي
ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة تونس غدا
رياضة محلية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحفز المنتخب الوطني قبل مواجهة تونس
رياضة محلية
رسميا.. المنتخب الوطني يُواجه نظيره التونسي بالقميص الأحمر
رياضة محلية
الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط تدعو إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل ...
عربى
محمد حمودة: علاوة الزوجة والأبناء مضمنة في ميزانية العام 2021
ليبيا
المندوبة الأميركية تطالب بانسحاب «فوري» لكل القوات الأجنبية من ليبيا «دون ...
ليبيا
أسطورة تونس شكري الواعر يشيد بحسن استقبال الوفد التونسي في ليبيا
رياضة محلية
السني: جراح الليبيين لم تندمل منذ 2011.. وانسحاب القوات الأجنبية مطلب سيادي لا ...
ليبيا
تطورات الحالة الليبية في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم
ليبيا
كوبيش يشدد على ضرورة وجود إطار قانوني ودستوري للانتخابات في ليبيا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الورفلي.. اغتيال غامض ينهي حياة ضابط مثير للأسئلة والجدل