«مايكروسوفت» تعيد فتح مكاتبها مع اعتماد نموذج عمل «هجين»

شعار لـ«مايكروسوفت» خلال فعالية في سان فرانسيسكو، 27 مارس 2014 (أ ف ب)

أعلنت «مايكروسوفت» إعادة فتح مكاتبها على نطاق واسع في العالم باعتماد نظام «هجين» يمزج بين الحضور الشخصي والعمل عن بُعد، وهو نموذج تتحضر شركات كثيرة لاعتماده بعد الجائحة.

وقال نائب رئيس المجموعة العملاقة في مجال المعلوماتية كورت ديل بيني، في بيان: «بعد سنة عمل خلالها أكثرية موظفي مايكروسوفت من بُعد، باتت مواقع كثيرة تابعة لنا في العالم تلتزم بالقواعد الحكومية بمستوى كاف لاستضافة عدد أكبر من الأشخاص»، وفق «فرانس برس».

وباتت المجموعة الأميركية التي توظف حوالى 160 ألف شخص، أول شركة كبرى في مجال التكنولوجيا تقدم طريقة عملها الجديدة.

وفي سيليكون فالي، مددت «غوغل» و«فيسبوك» تدابير العمل عن بُعد لأكثرية الموظفين حتى منتصف العام الجاري على الأقل. أما «تويتر» فقد جعلت من هذا الإجراء إمكانية دائمة. وأعلنت «سبوتيفاي» و«سايلزفورس» عزمهما ترك الحرية للموظفين في شأن رغبتهم في العودة إلى المكاتب (كلياً أو جزئياً) أو الاستمرار بالعمل من المنزل.

وأوضح كورت ديل بيني أن «مواقع مايكروسوفت في 21 بلدًا باتت قادرة على استقبال موظفين إضافيين في حرمها، أي ما يقرب من 20% من طواقم عملنا في العالم. وفي 29 مارس، ستبدأ مايكروسوفت هذا الانتقال إلى مقرنا في ريدموند (غرب الولايات المتحدة) والمواقع المتاخمة له».