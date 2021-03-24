الأمير هاري يتولى منصبًا رفيعًا في شركة أميركية ناشئة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 04:00 مساء
الأمير هاري يتولى منصب «كبير مسؤولي التأثير» في شركة «بتر آب» الناشئة (أ ف ب)

أعلن الأمير البريطاني هاري، الثلاثاء، توليه منصبًا إداريًّا رفيعًا في شركة ناشئة للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو تجمع بين التدريب وتقنيات الحوسبة لصقل المهارات الذهنية للموظفين.

وسيركز دوق ساسكس في منصبه الجديد كـ«كبير مسؤولي التأثير» في شركة «بتر آب» الناشئة، على أهمية تعزيز الإمكانات البشرية إلى حدها الأقصى حول العالم، وفقًا لرئيس الشركة التنفيذي أليكسي روبيشو، وفق «فرانس برس».

وقال الأمير هاري في رسالة عبر مدونة «بتر آب»: «لديّ قناعة راسخة بأن التركيز على صحتنا العقلية وإعطاء الأولوية لها يفتحان إمكانات وفرصًا محتملة لم نكن نعلم بوجودها في داخلنا».

وتعرّف «بتر آب» عن نفسها بأنها الشركة الرائدة عالميًّا في مجال التوجيه والإرشاد عبر الأجهزة المحمولة.

وتجمع منصة الشركة الناشئة بين العلوم السلوكية والذكاء الصناعي والتدريب البشري على تحسين النمو الشخصي والمهني، بحسب الشركة.

وأعلنت «بتر آب» الشهر الماضي جمعها 125 مليون دولار؛ حيث وصلت قيمتها السوقية الى 1,73 مليار دولار.

وتأسست «بتر آب» سنة 2013، ونمت لتضم أكثر من 270 موظفًا مع شبكة من حوالى ألفي مدرب.

ومن بين زبائنها وكالة «ناسا» و«شفرون» و«مارس» و«جيننتك» و«سناب» و«وورنر ميديا».

وبعد ابتعادهما رسميًّا عن العائلة الملكية البريطانية منذ عام، يعيش الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغن ماركل في كاليفورنيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوبيش يشدد على ضرورة وجود إطار قانوني ودستوري للانتخابات في ليبيا
ليبيا
عقوبة جديدة على بلاتر بالإيقاف 7 أعوام
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة قبل 72 ساعة من انتخابات اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
«قناة السويس» تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة وانتظام الملاحة بالمجرى الأصلي
عربى
نتائج اليوم الأول من الدور السداسي لكرة السلة
رياضة محلية
ننشر كلمة المنفي خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون في الإليزيه
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار تتخذ إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح المحفظة ...
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
المنقوش تشدد على الحاجة إلى «نهج أكثر تنسيقا» لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بانوراما مارس سول».. المريخ في صورة مذهلة