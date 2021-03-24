الأمير هاري يتولى منصبًا رفيعًا في شركة أميركية ناشئة

الأمير هاري يتولى منصب «كبير مسؤولي التأثير» في شركة «بتر آب» الناشئة (أ ف ب)

أعلن الأمير البريطاني هاري، الثلاثاء، توليه منصبًا إداريًّا رفيعًا في شركة ناشئة للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو تجمع بين التدريب وتقنيات الحوسبة لصقل المهارات الذهنية للموظفين.

وسيركز دوق ساسكس في منصبه الجديد كـ«كبير مسؤولي التأثير» في شركة «بتر آب» الناشئة، على أهمية تعزيز الإمكانات البشرية إلى حدها الأقصى حول العالم، وفقًا لرئيس الشركة التنفيذي أليكسي روبيشو، وفق «فرانس برس».

وقال الأمير هاري في رسالة عبر مدونة «بتر آب»: «لديّ قناعة راسخة بأن التركيز على صحتنا العقلية وإعطاء الأولوية لها يفتحان إمكانات وفرصًا محتملة لم نكن نعلم بوجودها في داخلنا».

وتعرّف «بتر آب» عن نفسها بأنها الشركة الرائدة عالميًّا في مجال التوجيه والإرشاد عبر الأجهزة المحمولة.

وتجمع منصة الشركة الناشئة بين العلوم السلوكية والذكاء الصناعي والتدريب البشري على تحسين النمو الشخصي والمهني، بحسب الشركة.

وأعلنت «بتر آب» الشهر الماضي جمعها 125 مليون دولار؛ حيث وصلت قيمتها السوقية الى 1,73 مليار دولار.

وتأسست «بتر آب» سنة 2013، ونمت لتضم أكثر من 270 موظفًا مع شبكة من حوالى ألفي مدرب.

ومن بين زبائنها وكالة «ناسا» و«شفرون» و«مارس» و«جيننتك» و«سناب» و«وورنر ميديا».

وبعد ابتعادهما رسميًّا عن العائلة الملكية البريطانية منذ عام، يعيش الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغن ماركل في كاليفورنيا.