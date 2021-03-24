طيور فلامينغو تنفق مسممة برصاص الصيادين في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 11:10 صباحا
صورة تظهر سربا من طيور الفلامينغو فوق بحيرة أيوس ماماس اليونانية، 15 يوليو 2020 (أ ف ب)

على طريق ريفي أطلق عليه السكان المحليون «شارع الفلامينغو»، يسير ستافروس كالباكيس إلى جانب القصب الطويل في بحيرة أيوس ماماس، الصغيرة في شمال اليونان فيما يشاهد المكان من خلال منظارين.

يدخل الناشط البيئي الأشيب البحيرة ليعود بعد لحظات حاملا طائر فلامينغو ورديا نافقا، وهو واحد من عشرات هذه الطيور التي عثر عليها في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة مسممة بالرصاص، وفق «فرانس برس».

ونفق أكثر من خمسين من هذه الطيور الوردية في البحيرة الصغيرة في شبه جزيرة هالكيديكي في شمال اليونان على مسافة نحو 580 كيلومترا شمال أثينا، حسبما قال كالباكيس رئيس منظمة «أكشن فور وايلدلايف».

ولم يتم إنقاذ أي من نحو 12 طائر فلامينغو تمكنت المنظمة من نقلها لتحصل على العناية الطبية.

وقالت إلي بريدجمان وهي متطوعة في المنظمة تبلغ من العمر 20 عاما: «تأكل طيور الفلامينغو الحصى الصغيرة للمساعدة في عملية الهضم وتأكل شظايا الرصاص.. التي تؤدي إلى تسمّمها».

وأكدت التحاليل أن سبب نفوقها كان التسمم بالرصاص الذي يهدد البشر أيضًا، حسب صوفيا بروسالي، وهي واحدة من البيطريين المتطوعين في المنظمة.

وقالت بروسالي: «أجرينا فحوصا لإنفلونزا الطيور وفيروس غرب النيل وجاءت كلها سلبية».

وأضافت: «تبيّن أن كل الطيور التي ظهرت عليها هذه الأعراض كانت بطونها تحوي رصاصا»، مضيفة أنه من المحتمل أن تكون هناك طيور نافقة أخرى بين النباتات المورقة ولم يعثر عليها بعد.

وأيوس ماماس هي واحدة من مناطق «ناتورا 2000» لتنوع الحياة البرية في أوروبا، وهي موطن لما يقرب من 60 نوعا مختلفا من الطيور.

والأهم من ذلك، تم تسجيل مقاطع فيديو لطيور الفلامينغو وهي تتكاثر في هذا المكان العام الماضي، وهذه سابقة في اليونان.

تدخل بشري
وقالت آنا بانايوتو، رئيسة هيئة إدارة المناطق المحمية في الخليج الثيرمي: «فشلت الجهود السابقة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التدخل البشري في مستعمرات طيور الفلامينغو».

وأضافت: «سيكون أمرا مخيبا للآمال إذا تم القضاء على هذا التطور الإيجابي بسبب إصرار بعض المواطنين على انتهاك القوانين البيئية».

ويعتبر استخدام الطلق الناري بالرصاص في الأراضي الرطبة غير قانوني في اليونان منذ العام 2013. وقال الاتحاد الأوروبي في نوفمبر إنه سيحظر استخدامه في كل الأراضي الرطبة بموجب قانونه المتعلق بالمواد الكيميائية.

لكن الصيادين اليونانيين ما زالوا يستخدمون طلقات تحتوي على الرصاص، كما تقول مجموعات بيئية.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، يتم إطلاق 4000 إلى 5000 طن من الرصاص سنويا في الأراضي الرطبة حول التكتل من الطلقات.

من جانبه، أوضح اتحاد محلي يوناني للصيد إن القضية يتم استغلالها بشكل غير عادل من أجل تبرير القيود المفروضة عليهم.

وقال اتحاد الصيد في مقدونيا وتراقيا في بيان: «لدينا مؤشرات قوية على أن مسألة طيور الفلامينغو النافقة، بغض النظر عن صحتها، تستخدم بهدف مكافحة الصيد».

لكن كوينتين، وهو متطوع فرنسي يبلغ من العمر 22 عاما في المنظمة البيئية، قال إنه يسمع أصوات إطلاق نار في المنطقة.

وتابع: «رغم أن الصيد كان ممنوعا بموجب قيود فيروس كورونا، فإننا لا نزال نسمع طلقات من الصيادين. إنه أمر لا يصدق».

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