«العربي للتطوير والتنمية» يستضيف اجتماع الاتحادات النوعية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 04:30 مساء
الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يستضيف الاجتماع الـ53 للاتحادات العربية النوعية آخر مارس (بوابة الوسط)

يستضيف الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ٣١ مارس، الاجتماع الدوري الثالث والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية، تحت رعاية السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية والدكتور خالد عابد رئيس الاتحاد.

يدور محور المناقشات بجدول أعمال الاجتماع، الذي تستضيفه القاهرة، عن «التكامل الاقتصادي العربي وآفاقه المستقلية»، حسب بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، السبت.

وتأتي استضافة الاتحاد لهذا الاجتماع العربي الكبير، في إطار ثقة أمانة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في ما يقوم به الاتحاد من مجهودات تنموية وقدرته على تنظيم هذا الملتقى في ظل ظروف استثنائية.

يناقش الاجتماع الدوري عددا من الملفات الحيوية أهمها: أسباب ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي، والوضع الراهن للتكامل الاقتصادي العربي، وتقييم التكامل الاقتصادي العربي وتحديد مكامن القوة والضعف، وأهمية التكامل الاقتصادي وانعكاسه على الواقع العربي.

وسيعقد على هامش الاجتماع الدوري مؤتمر «التكامل العربي بين التطوير والتنمية للرقمنة الاقتصادية».

وأعرب رئيس الاتحاد، المستشار الدكتور خالد عابد، عن امتنانه باستضافته هذا الحدث، الذي يؤكد مدى ثباث خطوات الاتحاد في تمكينه من إبراز مخرجات تنموية على أرض الواقع طبقا لرؤية ورسالة وأهداف الاتحاد التي أنشئ من أجلها، والذي يسعى دائما لتحقيق بيئة تنموية وتكامل اقتصادي عربي مشترك ما يعود بالنفع على وطننا العربي في شتى المجالات.

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