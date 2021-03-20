سلحفاة بحرية تقل 19 شخصًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 11:09 صباحا
صورة من الأرشيف يتاريخ 26 ديسمبر 2020 في منطقة تشيناي بالهند لسلحفاة بحرية ميتة (أ ف ب)

في مدغشقر، توفي 19 شخصًا على الأقل، بينهم تسعة أطفال، نتيجة تسمم غذائي بعد استهلاكهم لحم سلحفاة بحرية، وهو حيوان محمي.

وأودع منذ الإثنين 34 شخصًا مستشفى فوتوماندري في شرق الجزيرة، توفي 10 منهم، وفق ما أعلنت وكالة مراقبة الأمن الصحي والغذائي من دون أن تكشف عن أن كان بين الضحايا أطفال.

وتوفي تسعة أطفال آخرون في منازلهم بعد استهلاكهم لحم السلحفاة نفسها، وفق حاكم المنطقة، حسب «فرانس برس».

وتوصي سلطات الجزيرة الصحيّة بشدّة بعدم تناول لحم السلحفاة البحرية و24 نوعًا بحريًّا آخر خلال موسم الحرّ.

وتتغذى السلحفاة على أعشاب بحرية تجعل لحمها مسمومًا لمن يتناوله بين نوفمبر ومارس.

نتيجة ذلك، تتعرض سنويًّا نحو 50 عائلة إلى التسمم ويموت البعض في المناطق الساحلية لمدغشقر.

في يناير 2018، توفي ثمانية أشخاص نتيجة تسمم في شمال البلاد، وتوفي ثمانية آخرون في الشهر السابق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوبيش يبحث دور ألمانيا في تعزيز دعم المجتمع الدولي للسلطة الجديدة في ليبيا
ليبيا
«المسابقات» تهدد بالملاعب المحايدة حال تكرار الشغب الجماهيري
رياضة محلية
المغرب: مشروع زراعة «القنب الهندي» يثير جدلا بين المزارعين
عربى
إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز عملية «إيريني» لتقليل التدخل الأجنبي في ...
ليبيا
سامية حسن تؤدي اليمين لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة تنزانيا
دولى
لأول مرة.. وزير نرويجي سابق يكشف عن مفاوضات سرية قبل سقوط القذافي
ليبيا
بايدن: هدف إعطاء 100 مليون جرعة لقاح في الولايات المتحدة سيتحقق الجمعة
دولى
فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى اعتبارا من الجمعة
دولى
وفاة طبيبة أطفال حامل بتوأم جراء إصابتها بـ«كورونا» في غريان
ليبيا
العدد 278 من جريدة «الوسط»: حساب الـ100 يوم لحكومة الدبيبة.. ومخالفات «الوفاق» ...
ليبيا
بوتين يقترح على بايدن محادثات مباشرة بعدما وصفه الرئيس الأميركي بـ«القاتل»
دولى
بوقادوم يكشف عن زيارة وفود ليبية إلى الجزائر أخيرًا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ميلاد طفلة تحمل أجساما مضادة لـ«كورونا»