كلب بايدن سيعود إلى البيت الأبيض

كلبا جو وجيل بايدن، تشامب وميجور في حديقة البيت الأبيض في واشنطن، 25 يناير 2021 (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة، الأربعاء، أن كلبه ميجور سيعود إلى البيت الأبيض بعدما كان أُبعِد منه في مطلع مارس الجاري بسبب «حادث عض».

ووصف بايدن ميجور بأنه «كلب لطيف»، موضحا أن العضة حصلت بوجود شخصين لا يعرفهما ميجور. وأضاف أن الشخصين «تحرّكا»، فـ«تحرك (ميجور) للحماية»، وفق «فرانس برس».

وكان ميجور، وهو أصغر كلبي آل بايدن من نوع «جيرمن شيبرد»، أعيد مع رفيقه إلى منزل آل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير في مطلع مارس بعد تسببه لضابط أمن في البيت الأبيض «بجرح طفيف».

وأوضح بايدن أن إعادة الكلب إلى المنزل لم تكن بسبب هذا الحادث، بل لأنه وزوجته كانا سيغيبان بضعة أيام عن البيت الأبيض.

وأشار الرئيس إلى أن الكلب «يخضع للتدريب» في ديلاوير.

وتبنى جو بايدن وزوجته ميجور العام 2018. فأصبح بذلك أول كلب يتم تبنيه من مأوى للحيوانات يدخل البيت الأبيض بعد انتقاله إليه على أثر مراسم تنصيب الرئيس الجديد في يناير الفائت.