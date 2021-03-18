كلاب الـ«بولدوغ» الفرنسية تقترب من تصدر تصنيف «أكثر الكلاب شعبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 02:30 مساء
كلب من نوع «بولدوغ» فرنسي في نيويورك، 16 فبراير 2021 (أ ف ب)

تقترب كلاب الـ«بولدوغ» الفرنسية من التغلب على كلاب اللابرادور كأكثر الأنواع شعبية في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت جمعية «أميريكان كينيل كلوب» الثلاثاء.

وقفزت تلك الكلاب ذات الوجه المسطح، التي يطلق عليها عادة «فرنشيز»، من المركز الرابع إلى الثاني في تصنيف النادي لأكثر الكلاب شعبية العام الماضي، وفق «فرانس برس».

وأزاحت كلاب الـ«بولدوغ» الفرنسية كلاب جيرمان شيبرد (الراعي الألماني) من المركز الثاني، وهو المركز الذي شغلته الأخيرة منذ العام 2009، إلى المركز الثالث.

كما تجاوزت الـ«بولدوغ» كلاب الغولدن ريتريفر.

وكانت كلاب اللابرادور أكثر الأنواع شعبية في أميركا العام 2020 للسنة الثلاثين على التوالي، وفقًا للسجلات.

لكن جمعية «أميريكان كينيل كلوب» قالت إنها مسألة وقت فقط قبل أن يتصدر الـ«بولدوغ» الفرنسي هذا التصنيف.

وازدادت شعبية كلاب الـ«بولدوغ» الفرنسية التي يبلغ طولها عادة 30 سنتيمترًا ووزنها أقل من 12 كيلوغرامًا، جزئيًّا بسبب امتلاك مشاهير حيوانات منها.

والشهر الماضي، سرق كلبا المغنية ليدي غاغا وهما من نوع الـ«بولدوغ» الفرنسي في لوس أنجليس لكن عثر عليهما بعدما عرضت مكافأة تبلغ 500 ألف دولار مقابل عودتهما سليمين.

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